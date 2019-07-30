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В Минске на камеру скорости попал... самокат

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  • 30.07.2019, 18:58
  • 2,363
Иллюстрационное фото

Насколько он смог разогнаться?

В нынешнем году многие автолюбители отмечают повышение культуры поведения на дорогах у мотоциклистов. Зато, похоже, появилась новая проблема - любители электросамокатов, которые порой развивают приличную скорость. Некоторые ездят по дорогам вместе с автомобилями, серьезно нарушая ПДД. А один из самокатчиков даже умудрился попасть на камеру скорости в Минске.

Как сообщает "Наша нiва" со ссылкой на СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", 19 июля в 21.04 камера, установленная на ул. Орловской, зафиксировала превышение установленного скоростного режима на 15 км/ч. Электросамокат двигался по проезжей части со вполне автомобильной скоростью 75 км/ч.

На фото видно, что самокатом управлял мужчина. Для выяснения его личности СЗАО передало всю информацию о нарушении в милицию.

Ранее камеры скорости уже фиксировали превышение скорости разными средствами - бронетранспортером и даже велосипедом. Самокат попался на камеру впервые.

ГАИ обещает в ближайшее время скорректировать ПДД нормами, актуальными для средств персональной мобильности, к которым относятся и электросамокаты. В настоящее время они находятся за рамками правового поля.


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