Ярош выводит свою армию в тыл создавать территориальную оборону 5 30.07.2019, 19:13

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Дмитро Ярош

Таким образом командующий Украинской Добровольческой Армии намерен помешать «российскому реваншу» в Украине.

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитро Ярош переводит свои воинские подразделения с передовой в тыл. Таким образом он намерен помешать «российскому реваншу» в Украине. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

«Проведя совещание руководства Украинской добровольческой армии, решили направить добровольческую энергию не только на фронт, но и на борьбу за Украину на территории всего государства. Стратегические направления очерчены. Оперативные задачи поставлены. С тактикой проблем нет. Поздравляю друга Андрея Гергерта «Июня» с новым высоким назначением», – написал он.

Отметим, что заместитель командующего УДА, командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Гергерт призван создавать систему территориальной обороны.

Решение принято в минувшее воскресенье на базе 5-го батальона УДА в поселке Покровское Днепропетровской области.

По словам Яроша, об этих действиях главнокомандующий Владимир Зеленский узнает, если его это заинтересует.

Слова Яроша Гергерт подтвердил.

«Мы на базе УДА будем формировать такой условный «Союз обороны Украины», относительно названия еще будем смотреть. Чтобы наш опыт — наших инструкторов, наших добровольцев — мог быть использован в учебном, воспитательном процессе в жизни великой страны», – написал он.

Добровольцы уверены в том, что любая интервенция со стороны России получит достойный отпор.

«Начинаем с детьми разговаривать, с бизнесом, юристами, журналистами. Готовим общество к тому, что Россия от нас никуда не денется, планы Кремля относительно Украины изменятся, хоть бы что они говорили. Им нужно противостоять. Мы просто будем спокойно, четко, хладнокровно делать то, что начали 5 лет назад. Защищать свою землю. Если сегодня общество от этого устало, и 75% говорит, что «мы выбираем другой путь» — это не значит, что так правильно и так должно быть. Мы не можем оставить ответственность за страну», – добавил он.