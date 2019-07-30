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За последние шесть месяцев в Польшу уехали 23 тысячи белорусов

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  • 30.07.2019, 19:24

Всего в течение последних шести месяцев 400 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Польше.

В течение первого полугодия в этом году количество иностранцев, получивших вид на жительство в Польше, увеличилось на 27 тысяч, сообщили «Белсату» в пресс-службе Управления по делам иностранцев.

«Наиболее увеличилось количество граждан из Украины, Беларуси и Грузии. Иммиграция в Польшу в основном дополняет потребности рынка труда», – рассказали в пресс-службе Управления по делам иностранцев.

Всего в течение последних 6 месяцев 400 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Польше. По состоянию на 1 января 2019 и 2018 года было выдано 372 тысячи и 325 тысяч разрешений соответственно.

В первой половине в этом году больше всего разрешений на жительство в Польше получили граждане Украины – 199 тысяч человек. Белорусы на втором месте – 23 тысячи. Грузин – 4,1 тысячи человек.


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