Яблонский об игре с «Русенборгом»: Постараемся взять верх 30.07.2019, 19:45

Полузащитник БАТЭ ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Русенборга».

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Русенборга».

- Какое настроение в команде перед завтрашним матчем?

– Хорошее. Готовимся к игре. Сегодня тренировка...

- Две недели назад БАТЭ отправился в Польшу после домашней ничьей с «Пястом». Сейчас летим в Норвегию, имея в багаже победу 2:1 на «Борисов-Арене». Когда было психологически проще?

– Мне кажется, состояние одинаковое. Что тогда перед ответной встречей ничего не было ясно, что сейчас. Понимаем: нас ждет тяжелейшая игра. Нужны полнейшая концентрация и готовность, чтобы решить задачу. Поэтому не вижу ощутимой разницы между результатами первых матчей с «Пястом» и «Русенборгом».

- И все же. Неделю назад БАТЭ добился победы. Не возникнет ли у вас иллюзии благополучия перед поединком в Тронхейме?

– Ни о каких иллюзиях не может быть и речи. Как я уже сказал, в соперничестве с норвежским чемпионом ничего не решено. Мы не думаем о том, как удержать счет 0:0, — постараемся взять верх. На это и настраиваемся. Точно так же было и две недели назад в Польше, когда нам требовалась победа. И мы ее добились.

- Похоже, команда прониклась словами главного тренера, который сказал, что не стоит увлекаться раскладами.

– Тоже полагаю, что не надо зацикливаться на исходе первой игры и высчитывать какие-то варианты. Нужно выходить на поле, четко следовать тренерской установке, доказывать свою состоятельность и стремиться к максимальному результату.

- После недельной давности матча с «Русенборгом» вы в состоянии более или менее оценить уровень соперника…

– Уже хотя бы то, что «Русенборг» — чемпион своей страны, говорит о многом. Это хорошая и довольно сыгранная команда, имеющая в составе техничных и быстрых футболистов, обладающая богатым опытом выступлений в еврокубках.

- Чего ждать от норвежского клуба в завтрашней встрече?

– Играя дома, он постарается оказывать еще большее, чем в Борисове, давление. Но, думаю, тренерский штаб укажет на наши ошибки, совершенные в первом поединке, — и это поможет эффективно противостоять сопернику, а заодно демонстрировать присущий нам футбол.

- Кто из игроков «Русенборга» может доставить наибольшие хлопоты?

– Сложно кого-то выделять персонально. Очевидно, что «Русенборг» — обученная команда. Его футболисты знают, что и как делать. Норвежцы одинаково успешно могут играть и в центре поля, и на флангах. Мне кажется, они будут стараться действовать разнообразно.

- По твоему мнению, каков рецепт успеха БАТЭ в противостоянии с «Русенборгом»?

– Важно сыграть организованно, проявить полные самоотдачу и концентрацию, стоять друг за друга. Надо показать все свои умения и мастерство на каждом участке поля и в каждом моменте, — цитирует Яблонского официальный сайт БАТЭ.