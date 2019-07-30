Момент истины Егор Седов

30.07.2019, 19:55

Отстраняйся, не отстраняйся - все равно что-то увидеть придется.

Насчет аллергических реакций.

Если кто-то думает (и пишет по недоумию), что это - так, пустячки, - то это очень счастливый человек. Никогда в жизни ни с чем подобным не сталкивавшийся. Ни у себя, ни у близких.

Однако его счастье - это заблуждение.

Так вот, аллергические реакции - штука, которая может быть крайне опасной.

Что касается конкретной истории с Алексеем Навальным, то это, по всей видимости, следствие пыточных условий содержания.

Вчера в ленте я увидел вопрос (вполне сочувственный) "а зачем?" по поводу всего происходящего: ну, вот выходят люди, их бьют...

Я все как-то пытался сформулировать свой ответ.

Ну, вот, понимаете, бьют-то много кого. Пытки в тюрьмах. Издевательства и унижения. Он и происходят ежедневно и ежечасно.

Но есть один важный момент: весь кошмар творится в закрытых учреждениях и в закрытом режиме. Публика ("глубинная" или нет - "глубинная" даже в меньшей степени) этого всего не видит и не замечает. Так-то все прекрасно - лето, птички-цветочки, велодорожки... Все хорошо - как у элоев в уэллсовской "Машине времени". У них тоже было все замечательно и радостно. Днем. А ночью - немножко страшно. Но, в конце концов, ведь и ночью - кого-то сожрут, но не всех...

И вот тут случается у наших "элоев" момент истины. Акция в Москве. ОМОН. Зверские избиения. Сломанные безнаказанными садистами в форме руки и ноги. Мирные и симпатичные люди - горожане - которых избивают мордовороты.

Тут в ленте попалось - какой-то росгвардеец дает интервью, о том, что, мол, избивал и делал правильно. При этом он обижается, что его и таких, как он, обзывают фашистами. Он заблуждается: в его случае "фашист" - никакая не обзывалка, а просто констатация факта.

И мимо этого не пройдешь. Отстраняйся, не отстраняйся - все равно что-то увидеть придется. Жизнь, вроде бы, будет прежней. Но не совсем... И начнется работа мысли... И реальная морда ("морда мордорская") уэллсовского мира вылезет во всей своей неприглядной красе.

Кто-то когда-то думал, что творится в этих изоляторах? Ну, не с ними же творится-то... Клопы, мерзкое питание, аллергические реакции... (Тем, кто прошипит про "не должен быть курорт", отвечу - а надо добиваться, чтобы был именно "курорт", а надо добиваться, чтобы даже самый страшный злодей сидел в условиях Брейвика, в той Норвегии мало преступлений именно потому, что и брейвики - на "курорте").

Так вот теперь не только нам и не только тем, кто занимается правозащитой, хорошо известно, что в изоляторах творится. И мимо этого уже не пройти. Думаю, что за это мы должны быть благодарны и Алексею Навальному, и протестующим.

Протесты эти - про "выборы", но совсем не только. И не столько. Они срывают маску с системы и открывают суть. Я не знаю. сколько еще их нужно, чтобы истина дошла до последнего из "элоев". Когда дойдет - мир изменится точно. Возможно, даже несколько раньше.

Егор Седов, Facebook