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В Минске на детскую горку сел рой пчел

  • 30.07.2019, 20:10
Иллюстрационное фото

Пришлось вызывать МЧС.

Вчера во двор на улице Одинцова пришлось вызывать спасателей. Рой пчел облепил детскую горку. Фотографии необычной ситуации выложили в соцсетях.

Фото: группа «Минск сейчас»

Как сообщили tut.by в пресс-службе Минского городского управления МЧС, на вызов по поводу пчел 29 июля действительно выезжали.

Роящимися осами чаще всего занимается санстанция, но если насекомые могут представлять опасность для здоровья, то выезжают спасатели. Насекомых обычно собирают в пакет и сжигают.

— Приехали на вызов. Оказалось, что это не осы, а пчелы. Для пчел мы, как правило, в таких ситуациях пытаемся подыскать хозяина. Нашелся пасечник, который их забрал, — рассказали в МЧС.


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