Брат Си Цзиньпина оказался в шаге от тюрьмы 2 30.07.2019, 20:17

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Си Цзиньпин Фото: AP

Мин Чай подозревается в отмывании денег в Австралии.

Двоюродный брат председателя Китая Си Цзиньпина Мин Чай подозревается в отмывании денег в Австралии. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Обвинение подозревает австралийского гражданина сразу в нескольких нарушениях. Среди них называются участие в организованной преступности, отмывании денежных средств и лоббировании китайских интересов.

Кроме того, подозрения вызывает происхождение огромного состояния 61-летнего Мина. Известно, что он за полтора года проиграл в казино 40 миллионов долларов. Издание сообщило, что в расследовании также фигурируют сестры лидера КНР. Отмечается, что в Китае от комментариев по данной теме отказались.

Перед приходом к власти в Китае пятого поколения лидеров во главе с Си Цзиньпином в 2012 году в западных СМИ появилось несколько больших публикаций, касавшихся коррупции среди китайской политической элиты. У семьи Си Цзиньпина тогда нашли около 300 миллионов долларов. Деньги принадлежали сестре Ци Цяоцяо, которая заработала состояние в 1990-е годы.