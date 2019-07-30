Независимых журналистов осудили, пока они были в отпуске 5 30.07.2019, 20:24

1,636

Журналисты «Белсата» получили крупные штрафы за сотрудничество с телеканалом.

Александр Левчук и Милана Харитонова снова получили крупные штрафы за сотрудничество с «Белсат» – в общей сложности более Br 2000.

Еще 31 мая судья суда Московского района Бреста Роман Карабан приговорил Александра Левчука и Милану Харитонову к штрафам по 40 базовых величин штрафа – то есть в общей сложности Br 2040. Поводом для такого штрафа стало освещение акции протеста против аккумуляторного завода, которая прошла 7 апреля.

Левчук повестку в суд вручил сотрудник милиции Роман Хатько. Милана Харитонова повестку в суд не получала, поэтому и подала жалобу в областной суд.

— Подготовка дела велась с многочисленными нарушениями: меня не вызывали для составления протокола, не опрашивали, копия протокола не была мне направленная, ни повестку ни постановление суда я не получила. А о приговоре мне сообщил Александр Левчук, получивший электронное письмо из суда, – сказала в беседе с «Белсатом» Милана Харитонова.

Тем временем, Александр Левчук добивается наказания для милиционеров, которые жестоко его задержали 3 марта.

Журналист написал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, но обращения Левчука были отправлены в тот же РОВД, сотрудники которого задерживали журналиста. Спустя почти два месяца на Левчука составили протокол якобы за неповиновение милиции. Но протокол был составлен с таким количеством ошибок, что суд даже не стал его рассматривать. Пока милиционеры отправляли ошибки, вышли сроки привлечения к ответственности.

— Я не получил никакого ответа на свои жалобы, поэтому написал новые, а также попросил Брестский горисполком наказать милиционеров за нарушение закона об обращениях граждан, – говорит Александр Левчук.

В ответе, полученном из управления внутренних дел облисполкома, говорится:

— Ваши доводы о ненадлежащем информировании должностными лицами ОВД Московского района Бреста о результатах рассмотрения жалоб на якобы противоправное и нетактичное поведение сотрудников милиции нашли свое подтверждение. Руководители ОВД предупреждены об ответственности, а виноват сотрудник милиции привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом действия сотрудников ОВД, которые применили в отношении вас физическую силу, признаны законными и обоснованными.

А в самом Московском ОВД журналисту ответили, что сотрудники милиции, которые его задержали, не вышли за пределы прав и полномочий предоставленных им по службе.

— Вода камень точит. Я продолжу писать жалобы на то задержание. Сейчас руководство милиции Московского района признается, что это было действительно задержание, а если это так, то по закону должен быть протокол задержания, который в тот день не состоял. Вместо того, чтобы строго наказать сотрудников, нарушивших закон, милицейское руководство продолжает их покрывать, – считает Александр Левчук.