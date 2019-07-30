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Дикая страна Путина

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  • Юрий Бутусов
  • 30.07.2019, 20:29
  • 4,047
Юрий Бутусов

Вот что такое «русский мир».

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине, насколько важна наша свобода выбора

Насколько важен разрыв Украины с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет.

Итак:

— На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата — только от правящих партий.

— Не допустить к выборам легко — в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.

— В 12-миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.

— Не допустить к протестам легко — в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.

— На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих — 1100 человек.

— Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, вероятно, был отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.

— Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.

Вот такое государство хочет построить в Украине Путин.

Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получит. Вот что такое «русский мир». И с этим дикарством нам не по пути.

Юрий Бутусов, Facebook


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