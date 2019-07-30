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Белорусы могут через ЕРИП перейти на электронные жировки

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  • 30.07.2019, 20:45
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Как это сделать.

Белорусы могут через ЕРИП отказаться от бумажных жировок в пользу электронных. Перейти на онлайн-жировки возможно в личном кабинете пользователя. Рассказываем, как отказаться от бумажных и перейти на электронные платежки.

Для начала нужно зайти на сайт erip.raschet.by. В личный кабинет удастся попасть только после регистрации в межбанковской системе идентификации (МСИ). При входе в личный кабинет ЕРИП нужно ввести логин и пароль МСИ, пишет tut.by.

После входа в кабинет нужно найти свою платежку за ЖКУ. Для этого выбираем раздел «все услуги». В нижнем правом углу нужно кликнуть по знаку «+», дальше ищем поочередно разделы «дерево услуг» — «коммунальные платежи» — «жилищно-коммунальные услуги». После этого нужно выбрать свой регион и обслуживающую организацию, указать свой лицевой счет. Жировка достаточно хорошо «спрятана», но главное ее найти в первый раз, при последующих заходах в личный кабинет она будет отображаться в списке услуг.

При этом посмотреть в ЕРИП жировку смогут только владельцы лицевого счета ЖКУ. Система проверит, соответствует ли идентификационный номер паспорта пользователя, который указывается при регистрации в МСИ, номеру владельца лицевого счета ЖКУ.

При этом пользователь может посмотреть детальную разбивку платежей — сколько и за какие услуги нужно заплатить. Для этого достаточно кликнуть на «детальный просмотр».

Чтобы отказаться от бумажных жировок, нужно выбрать «получение извещения за ЖКУ». «Текущий способ получения извещения за ЖКУ — почта. Хотите отказаться от получения бумажного извещения за ЖКУ и получать его на e-mail?» — спрашивается у пользователя. Если хотите отказаться от бумажных жировок, то нужно отметить, что хотите получать их на e-mail.

Из преимуществ перехода на электронные жировки, как отмечают в ЕРИП, — они приходят раньше бумажных, а в личном кабинете можно будет посмотреть платежки за предыдущие месяцы. К тому же переход на онлайн-жировки позволит сэкономить бумагу. К примеру, только в Минске каждый месяц уходит 4,5 тонны бумаги на печать извещений на оплату ЖКУ.


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