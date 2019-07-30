Алексей Бага: Завтра хотим продолжить европейскую историю 30.07.2019, 20:55

Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от ответного матча против «Русенборга».

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом" ответил на вопросы журналистов, передает pressball.by.

– Естественно, предстоящий матч очень важен для нас. Первый шаг был сделан в Борисове. А завтра мы хотим сделать второй — и продолжить европейскую историю.

- Испытываете дополнительное давление?

– Да нет никакого давления. Обычное рабочее состояние. Мы были в таких условиях неоднократно. А если и есть что-то похожее на давление, то это что-то никак не сказывается на нашей подготовке.

- Разговаривал с белорусским журналистом, и он сказал, что для БАТЭ выход в следующий раунд очень важен с финансовой точки зрения. Иначе — провал?

– Матч для нас очень важен, но мы бы не ставили вопрос таким образом: жизнь или смерть. Нормально хотеть пройти дальше. Но если будет какой-то иное развитие событий... Короче, я бы так не ставил вопрос.

- Вас удивил соперник?

– Нет, мы знали, что это команда очень серьезного уровня. К чему готовились, то и почувствовали на поле.

- Кого можете выделить после первой игры в составе «Русенборга»?

– В такой чемпионской команде тяжело кого-то выделить. Поэтому я бы не стал называть фамилии. Очень сильная и во всех линиях сбалансированная команда. С серьезным тренером, который там трудится, – сказал Бага.