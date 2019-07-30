Греция: новая власть начала снижать налоги 1 30.07.2019, 21:07

Греческий парламент начал выполнять предвыборное обещание нового премьер-министра.

Греческий парламент во вторник одобрил общее снижение налога на недвижимость, выполняя предвыборное обещание нового премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект, который был внесен в парламент в качестве приоритета новоизбранного консервативного правительства, уменьшает налог на имущество почти на 30 процентов в зависимости от общей оценочной стоимости активов налогоплательщика.

"Никто не будет исключен из этого щедрого облегчения", - сказал Мицотакис перед голосованием, добавив, что от новой меры вскоре выигрывают четыре миллиона греков.

Ежегодная стоимость бюджета сокращение оценивается в 205 млн евро.

Законопроект также облегчает погашение задолженности перед государством по налогу и социальным взносам. Документ расширяет условия осуществления платежей на 120 ежемесячных взносов для большего количества должников, предлагает скидки и снижает минимальное ежемесячное погашение до 20 евро.

Напомним, Мицотакис пришел к власти 7 июля. Греция сейчас превосходит финансовые цели, согласованные с ее международными кредиторами.