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Видеофакт: Путешествие к Юрию Жигамонту

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  • 30.07.2019, 21:17
  • 1,465
Юрий Жигамонт

Актер и знаменитый ведущий программы «Падарожжы дылетанта» показал свои родные места.

Актер и знаменитый ведущий программы «Падарожжы дылетанта» Юрий Жигамонт часто скрывается от столичной суеты в полесской деревне Демидов Наровлянского района. Это место, где он родился, где стоит родной дом и живет его дядя, передает «Белсат».

Здесь Юрий без интернет-связи неспешно занимается привычными деревенскими делами. Жители деревни здороваются и подходят к Жигамонту, но не как к знаменитости. Для них он старый знакомый односельчанин, с которым можно обсудить бытовые дела.


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