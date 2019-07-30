Как лжет московская власть 6 Борис Вишневский

30.07.2019, 21:24

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Борис Вишневский

Единственное, что сейчас должен был сделать московский мэр - это с позором уйти в отставку.

Вышедший из трехдневного ступора московский мэр Сергей Собянин - глава столичного города, на улицах которого бронированные "космонавты" жестоко избивали и задерживали мирных граждан, требующих права видеть своего кандидата в избирательном бюллетене, - наконец-то изволил оценить происшедшее.

Но лучше бы молчал.

Мэр объявил происходившее 27 июля "массовыми беспорядками".

Кандидат юридических наук и неудавшийся доктор (защита так и не состоялась, возможно - из-за подозрений в плагиате, которые были обнародованы "Диссернетом") Собянин не способен прочесть статью 212 УК РФ "Массовые беспорядки"?

Где в действиях граждан, вышедших на улицы Москвы, он увидел "насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти"? То, что составляет объективную сторону указанного преступления?

Если кто и применял насилие 27 июля - так это не граждане, а опричники из Росгвардии: фото- и видеодоказательствами этого переполнены социальные сети, да и очевидцев - тысячи. И не было ни погромов, ни поджогов, ни уничтожения имущества, ни всего остального, перечисленного выше. Не говоря уже о "вооруженном сопротивлении представителю власти". Однако, уголовные дела возбуждают не против тех, кто применял насилие, а против тех, к кому его применяли.

Это - первая ложь Собянина.

Вторая ложь - это его заявление об "адекватном применении силы" Росгвардией, которую он поблагодарил за работу.

Опять же, насколько это было "адекватно", увидела вся страна. И немалая часть мира: многие ведущие западные газеты вышли с похожими заголовками и фотографиями, фиксирующими это якобы "адекватное применение силы".

И третья ложь - о том, что 3 августа оппозиция, якобы желающая "нелегитимным путем захватить власть", готовит "провокацию".

Оппозиция хочет прийти к власти легитимным путем: на выборах.

Но на эти выборы ее нагло, цинично и незаконно не допускают.

Ее представителям отказывают в регистрации, их задерживают и арестовывают, не давая участвовать в выборах. А потом лживо обвиняют в "провокации".

Единственное, что сейчас должен был сделать московский мэр - это с позором уйти в отставку.

Впрочем, странно было бы предполагать, что "силовой" сценарий, стремление тупо раздавить протест, обильно поддерживаемое пропагандистской ложью о митингующих, реализуется без ведома и согласия президента Владимира Путина.

Сколько бы он не ложился на дно - он в полной мере разделяет ответственность с Собяниным.

Борис Вишневский, Facebook