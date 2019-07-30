В Могилеве милицейский УАЗ не уступил дорогу «Опелю» 2 30.07.2019, 21:33

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УАЗом управлял 25-летний милиционер.

Милицейский УАЗ и "Опель" столкнулись в Могилеве 30 июля. Авария произошла около 7:30 на улице Макарова, информирует БелТА.

УАЗом управлял 25-летний милиционер. За рулем "Опеля" была 35-летняя могилевчанка.

На перекрестке равнозначных дорог милиционер не уступил дорогу "Опелю". На водителя милицейской машины составили административный протокол за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков. Правда, и водителю "Опеля" просто так уехать не удалось: на нее составили протокол за управление транспортным средством, на которое не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении или которое не зарегистрировано в установленном порядке.

При ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения. Сообщается, что оба водителя были трезвыми.