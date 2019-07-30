Ученые рассказали о пользе красного вина 4 30.07.2019, 21:45

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Ученые выяснили, что красное вино способствует снижению депрессии и тревожности.

Американские ученые из Университета Буффало выяснили, что красное вино является эффективным средством борьбы с психическими расстройствами.

По их мнению, такое действие вина обусловлено компонентом ресвератролом, который является природным антиоксидантом, добываемым из кожуры винограда, пишут «Известия» со ссылкой на MedikForum.

Ученые поставили опыт с мышами, которые находились в длительном стрессе, из-за чего организм активизировал повышенную выработку гормона кортикостерона. Это способствовало накоплению в мозге фермента PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.

Специалисты добавили в корм животным ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозге PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снизился.

Исследователи сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.