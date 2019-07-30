Наставник «Русенборга»: Даже хорошо, что мы уступили в Борисове 30.07.2019, 22:03

Эйрик Хорнеланд

Эйрик Хорнеланд поделился ожиданиями от ответного матча с БАТЭ.

Главный тренер "Русенборга" Эйрик Хорнеланд поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ, передает pressball.by.

"Мы способны добиться положительного результата. Пусть мы и проиграли в первом матче, но это дало нам определенный психологический импульс на ответную игру. Теперь мы должны атаковать, потому что нам необходимо забивать. Это даже лучше, чем если бы мы на выезде сыграли со счетом 2:2. Такой результат мог бы команду слегка расслабить, и она вела бы себя на поле несколько пассивно, пытаясь сохранить ничейный исход. Теперь же мы с первых минут побежим вперед и посмотрим, сколько голевых возможностей сможем создать", — цитирует Хорнеланда tv2.no.

Матч "Русенборг" — БАТЭ пройдет 31 июля. Начало — в 20.00. В первой встрече сильнее были борисовчане — 2:1.