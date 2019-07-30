Власти Молдовы будут добиваться ареста имущества олигарха Плахотнюка 30.07.2019, 22:10

Владимир Плахотнюк

Олигарх сбежал из Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал ускорить расследование в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, покинувшего страну после ухода партии в оппозицию. Об этом Додон сообщил во вторник в ходе прямой линии, которая транслировалась в социальных сетях, передает ТАСС.

"В современном мире никуда не спрятаться, тем более когда есть слаженная работа американцев, европейцев и русских. Поэтому даже если кто-то покинул территорию Республики Молдова, то будут уголовные дела, будет объявлен международный розыск и можно достучатся до любого правительства. Это вопрос времени, но это нужно делать быстрее, потому что нужно арестовывать активы", - сказал Додон.

Он отметил, что перед новым главой прокуратуры стоит задача разоблачить коррупционеров, занимавших высокие посты.

В начале июня поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявили парламент и новый кабмин незаконными, однако поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США. Бывшие в оппозиции партии обвинили лидера демократов в узурпации власти в стране, после чего Плахотнюк бежал из Молдовы. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье".

Тем временем парламент Молдовы принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране.