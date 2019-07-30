В Гродно студенты подстрелили военного 30.07.2019, 22:16

Инцидент произошел во время учебных стрельб со студентами военной кафедры.

Чрезвычайное происшествие случилось 30 июля в Гродненском гарнизоне, информирует пресс-служба Министерства обороны.

Во время учебных стрельб со студентами военной кафедры в плечо был ранен оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Это случилось в результате нарушения мер безопасности.

Военному оперативно оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

По поводу происшествия назначена проверка, ведутся следственные действия.