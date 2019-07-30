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Видеофакт: Как достраивают американский суперавианосец

  • 30.07.2019, 22:30

На суперавианосце «Джон Фицджеральд Кеннеди» устанавливают последнюю секцию летной палубы.

Военно-морской флот США опубликовал видео, на котором можно видеть, как на суперавианосце США CVN 79 «Джон Фицджеральд Кеннеди» устанавливают последнюю секцию летной палубы. Об этом пишет Defence Blog (перевод - tut.by).

В сообщении утверждается, что новейший корабль Соединенных Штатов построен с широким применением трансформирующих методов строительства. Установка последней части летной палубы весом 780 тонн является «еще одним примером успешности новых методов американского кораблестроения».

Суперавианосец длиной более 300 метров строится с использованием цифровых инструментов, что позволяет затрачивать на манипуляции намного меньше человеко-часов, чем у первого корабля этого класса, «Джеральд Р. Форд».

Над авианосцем работают более чем 3200 кораблестроителей, действия которых обеспечивают около 2000 сотрудников поддержки. В четвертом квартале «Джон Кеннеди» будет спущен на воду и перейдет из сухого дока к причалу, в конце года кораблю предстоит крещение.


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