Исключенные из «базы тунеядцев» белорусы снова начали получать «письма счастья» 2 30.07.2019, 22:40

1,424

Чиновники заявили, что «декрет никто не отменял».

Некоторые граждане вновь получили письма из местных администраций о том, что они включены в «базу тунеядцев», передает «Радыё Свабода».

Согласно декрету диктатора они должны оплачивать по полным тарифам некоторые коммунальные услуги.

В письме сообщается, что если гражданин или члены его семьи «находятся в трудной жизненной ситуации», то необходимо обратиться (лично, через почтовую связь или электронную почту) в местную комиссию по координации работы по содействию занятости населения.

Там можно решить вопрос с освобождением от оплаты услуг ЖКХ «с покрытием затрат».

Фото: «Радыё Свабода»

Сотрудница одной из комиссий пояснила, что если гражданин получил такое письмо, то, «по данным Министерства труда и социальной защиты населения», он внесен в базу незанятых в экономике.

Это означает также, что время исключения из базы закончилось и нужно предоставлять новые документы.

Фото: «Радыё Свабода»

Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко сказала, что «декрет никто не отменял, он действует, а информация направляется тем, кто не работает».

«Комиссия постоянно работает. И на протяжении всего года мы получаем уточняющую информацию, которая подтверждается документами и рассматривается на комиссии. Поэтому я не вижу никакой чрезвычайной ситуации».

Татьяна Колядко не сообщила, сколько писем районная комиссия направила «тунеядцем» в течение последних месяцев.

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) обращался в «палату представителей» с требованием рассмотреть «тунеядский» декрет на соответствие Конституции Беларуси.

Однако в «палатке» не увидели оснований для обращения в Конституционный суд по поводу декрета № 3, а Совет Республики вообще не разбирался с проблемой.

Профсоюз РЭП в своем обращении к «депутатам» отмечал, что Конституция не предусматривает такого юридического понятия, как «трудоспособные граждане, не занятые в экономике».

Поэтому, на взгляд профсоюза, положение декрета об оплате этой категорией граждан потребляемых услуг ЖКХ по специально определенным тарифам не основывается на нормах Основного Закона.