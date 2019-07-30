Трамп: Я с нетерпением жду визита в Польшу 30.07.2019, 22:55

Президент США заявил, что у него очень хорошие отношения с Польшей.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что с нетерпением ждет предстоящего визита в Польшу.

"У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого", - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома по возвращении из штата Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span, передаетtass.ru.

Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны. "Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию", - ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.