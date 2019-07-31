Названа дата выхода США из ракетного договора 1 31.07.2019, 7:39

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США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал дату выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он подтвердил, что США официально выйдут из договора в пятницу, 2 августа.

По словам Болтона, российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) так же вряд ли будет продлен, так как с самого начала имел существенные недостатки.

При этом советник Трампа отметил, что по этому поводу пока не принято окончательного решения.

В феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.