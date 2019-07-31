К чему принуждают студентов в белорусских вузах? 6 31.07.2019, 7:46

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Иллюстрационное фото grodnonews.by

На смену радости от поступления в университет может прийти разочарование.

Первокурсники, которые надеются получать только знания, в сентябре узнают, что в нагрузку получат еще и многочисленные задания, не связанные с образованием. Что придется делать и нужно ли это?

В списках первокурсников в этом году увидят свои фамилии около 50 тысяч юношей и девушек. Их ждет учеба, новые друзья, любовь, шумные общежития. Однако вскоре многие могут столкнуться с другими, менее приятными сторонами студенческой жизни, передает «Белсат».

«В БГЭУ студентов обещают сделать невыездными, если от каждой группы не найдется два волонтера на перепись населения», – сообщает телеграмм-канал «Отчислено».

О случаях принуждения телеграмм-каналы сообщают регулярно. Оно давно стало частью белорусского академической культуры.

Никуда не было деваться студентам, которые сначала согласились, а позже передумали становиться волонтерами на Вторых Европейских играх. Им угрожали аннулировать уже сданную сессию.

«Это скорее можно назвать использованием рабского труда, чтобы заткнуть кадровые дыры на позициях, которые никто не хочет оплачивать, или на которые никто не хочет идти», – объясняет юрист Кристина Рихтер.

Сдавать деньги на ремонт, работать статистами на праздниках, создавать массовку на стадионах – не единственное, к чему вынуждают студентов. Как во времена СССР, они собирают на колхозных полях морковь, картофель и лен. Нельзя обойти еще одной формы принуждения – принуждения голосовать досрочно. Что нужно делать, если вас гонят «волонтерить» или голосовать? Не молчать и начинать официальную переписку с администрацией – советует юрист.

«Оказывается, что таких пунктов, на которые те ссылаются, не существует, запретов не существует, обязанностей не существует. Если подробно разбираться в том, чего требуют, то окажется, что никаких долгов у студента нет», – говорит юрист.

Однако реально ли защититься в системе, где получишь ты место общежитии или нет и сдашь ли сессию решает декан и ректор?

«Если появятся основания, чтобы тебя исключить, то шансов почти нет, так как нет процедуры, чтобы обжаловать решение экзаменационной комиссии и так далее», – говорит Данила Лаврецкий из Объединения белорусских студентов.

Как говорил отец социологии Эмиль Дюркгейм, отношение университета и школы к учащимся – это копия отношения властей к гражданам. Выпускник белорусского вуза усваивает: делай не то, что написано в законе, а то, что тебе говорят власти.