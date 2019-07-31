Южная Корея созвала экстренное совещание Совбеза 31.07.2019, 7:54

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Южная Корея провела совещание Совбеза из-за испытаний КНДР.

Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.

По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.

31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён.

25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках.