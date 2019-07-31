Южная Корея созвала экстренное совещание Совбеза
- 31.07.2019, 7:54
- 1,451
Южная Корея провела совещание Совбеза из-за испытаний КНДР.
Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.
31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён.
25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.
Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках.