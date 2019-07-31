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Азаренко без труда выиграла у француженки на турнире в Сан-Хосе

  • 31.07.2019, 8:00
Виктория Азаренко
Фото: Reuters

Матч, длившийся болше часа, закончился со счетом 2:0.

Виктория Азаренко (38) без труда разделалась с француженкой Армони Тан (244) в первом круге турнира в Сан-Хосе — WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic. Призовой фонд турнира — 876 тысяч долларов.

Матч, длившийся 1 час 17 минут, закончился со счетом 2:0 (6:2, 6:4). Во втором круге белоруске будет противостоять хорватка Донна Векич (5-я сеянная). Отметим, что Вика уже выигрывала этот турнир в 2010 году.

Здесь же будет выступать и вторая белорусская теннисистка — Арина Соболенко. Она начнет сразу со второго круга турнира, на котором она посеяна под вторым номером (первый номер посева получила украинка Элина Свитолина). Соперницей белоруски будет американка Коко Вандевеге.


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