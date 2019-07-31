В Cенате США нашли способ усилить санкции против России 2 31.07.2019, 8:07

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Cанкции расширятся на банковский, энергетический и оборонный секторы.

Американские сенаторы Марко Рубио (республиканец) и Крис Ван Холлен (демократ) предложили изменить положения о санкциях против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.

Письмо с предложением новых санкций было направлено ими в комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США, а также опубликовано на сайте сенатора Рубио. Сенаторы написали письмо в связи с началом согласительной конференции, на которой представители верхней и нижней палат должны согласовать общий текст закона об оборонном бюджете. После согласования он должен быть одобрен в обеих палатах и в случае поддержки отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщает РБК.

Пока подготовленные в обеих палатах варианты бюджета различаются. В принятый палатой представителей законопроект была включена так называемая поправка Шермана — Уотерс (по фамилиям инициаторов — демократов Брэдли Шермана и Максин Уотерс). Она запрещает операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами, также запрещает заключение соглашений о валютных свопах с указанными институтами и блокирует американцам доступ к любым другим определяемым решением президента США финансовым инструментам, срок погашения которых превышает 14 дней.

Регламенты, запрещающие операции с российским госдолгом, должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта. Сам запрет может быть наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя как минимум 180 дней после утверждения законопроекта. Поправка Шермана — Уотерс предусматривает возможность снятия санкций, если после очередных выборов (ближайшие выборы в конгресс и президента пройдут в ноябре 2020 года) директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и его поддержат резолюциями обе палаты конгресса.

Сенаторы Рубио и Ван Холлен называют поправку Шермана — Уотерс «шагом в правильном направлении», который, однако, необходимо усилить. Поэтому они предлагают дополнить оборонный бюджет положениями из разработанного сенаторами ранее законопроекта DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»).

Поясняя свое предложение, сенаторы ссылаются на заключения Economist Intelligence Unit, которые показали, что влияние санкций на суверенный российский долг будет «ограниченным», а также что наложение санкций после выборов эффективнее, чем применение их сейчас, как это предполагает поправка Шермана — Уотерс.

Рубио и Ван Холлен также предлагают расширить санкции на банковский, энергетический и оборонный секторы России, а также применять их против российских олигархов и высокопоставленных политиков. Санкции могут быть применены и сняты в соответствии с заключением директора национальной разведки о том, имело или нет вмешательство России или других иностранных держав в выборы.

«Эта согласительная конференция представляет лучшую, а потенциально и последнюю возможность принять действенное законодательство, направленное на сдерживание России от повторения вмешательства, которое имело место в 2016 году», — написали в письме сенаторы.