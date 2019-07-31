Как не сгореть на работе после отпуска 1 31.07.2019, 8:11

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Несколько советов о том, как приступить к трудовым будням максимально безболезненно.

Отпуск – удивительное время. Его ждешь 10 месяцев, еще месяц (а то и больше) планируешь, две недели «раскачиваешься», и вот приходит долгожданная минута, когда начинаешь расслабляться, но нет — оказывается пришло время идти на работу. И вот тут начинается самое обидное. Вместо того, чтобы с энтузиазмом и новыми силами взяться за рабочие задачи, мы чувствуем усталость и раздражительность. Пост-отпускной синдром знаком многим, и на его преодоление зачастую требуется от нескольких дней до недели. Редким счастливчикам удается включиться в работу после отдыха сразу же и без особых усилий. Если вы не из их числа, то вам пригодятся эти советы, пишет korrespondent.net.

ПЕРЕД ОТПУСКОМ

1. Решите, когда пойдете в отпуск. Если время для вас важнее полученных отпускных, то лучше написать заявление с понедельника по пятницу, то есть на 5 дней – в таком случае вы сэкономите 2 дня. А если «провернуть» это 2 раза подряд – можно получить аж 4 дня законного отпуска. Если в приоритете финансовая сторона, то выгоднее брать отпуск с понедельника до следующего понедельника – 7 дней подряд. В этом случае отпускные будут начислены за 7 дней. Опять же таки финансово выгоднее идти в отпуск, в котором больше рабочих дней – в марте, апреле, сентябре. А с точки зрения количества дней для отдыха лучше январь и май самые благодатные месяцы для отпуска.

2. Спланируйте продолжительность отдыха. Вспомните санаторно-курортное лечение, которое длиться в среднем от 21 до 28 дней. Дело в том, что 3-4 недели отпуска — оптимальный вариант для восстановления. Первые две недели мы только адаптируемся к новому времяпровождению. Кстати, недавно были опубликованы результата исследования ученых из Университета штата Огайо. Согласно им, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще. При этом даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. После недели отдыха у испытуемых в крови сокращалось количество биомаркеров, указывающих на старение организма. И в идеале отпуск нужен через каждые 62 рабочих дня.

3. Продумайте, как будут решаться рабочие задачи во время вашего отсутствия. Прежде всего, закройте все возможные задачи, чтобы никакой дедлайн не омрачил отдых, а недоделанные «хвосты» не встречали вас первыми по возвращению. Во-вторых, продумайте, кто из коллег сможет вас подстраховать на время отпуска. В идеале, попросить об этому нескольких людей и, договорившись, провести с ними детальный инструктаж: что, где и в каком состоянии вы оставляете, какие вопросы могут возникнуть во время вашего отсутствия и как их можно решить.

ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА

1. Помните, что лучший отдых – это смена вида деятельности. Если ваша работа, по большей мере, связана с компьютером – устройте себе «цифровой детокс» и откажитесь хотя бы на несколько дней от гаджетов, социальных сетей и не проверяйте почту. Если ваша профессия предполагает большую физическую активность – разрешите себе поваляться на пляже или в гамаке с книгой. Если же вы напротив большую часть дня проводите за столом – добавьте в свой отпуск движения: поплавайте, отправьтесь на длинную прогулку и пробежку.

2. За 3-4 дня до окончания отпуска начните возвращаться к будничному режиму. Особенно если ранние подъемы – не ваша сильная сторона. Постарайтесь смещать время пробуждения и засыпания примерно на 30 минут ежедневно. И в целом выделяйте на сон 8 часов. Это же касается рациона – заблаговременно начните восстанавливать ваш стандартный режима питания, откажитесь от тяжелых продуктов и алкогольных напитков.

ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ НА РАБОТУ

1. Не тешьте себя иллюзиями, что в первый же день на работе вы будете готовы свернуть горы. Отложите рабочие подвиги, сложные задачи и принятие важных решений на потом.

2. Для перекуса на работе отдайте предпочтение черному шоколаду и бананам – вкусным источникам эндорфинов.

3. Увы, отдохнуть и выспаться впрок не получится при всем желании. Поэтому помните, что отдых — это не только отпуск раз году, он нужен каждый день. Оптимальная формула дня выглядят так: 8+8+8 – 8 часов для сна, 8 - для работы и столько же – для отдыха, заботы о здоровье и времяпровождения с семьей, друзьями.

И, конечно, в любой непонятной ситуации сохраняйте оптимизм. Знаете, чем хорошо возвращение из отпуска? Тем, что можно приступить к планированию следующего!