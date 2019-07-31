Что скрывается за фасадом нового Трудового кодекса? 14 31.07.2019, 8:21

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В Беларуси хотят узаконить крепостное право.

Новый Трудовой кодекс, поправки в который приняли в обеих «палатках», был подписан Лукашенко. Что изменится в трудовых отношениях после вступления кодекса в силу? Cайт Charter97.org попросил прокомментировать изменения в законодательстве лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

- Лукашенко подписал новый Трудовой кодекс, который уже называют самым худшим в мире. Согласны ли вы с таким определением?

- Если говорить о контрактной системе - да, его действительно можно считать худшим по этому направлению.

- Пройдемся по изменениям. Среди них - возможность нанимателя «передавать» работника другому нанимателю. К чему приведет такая практика?

- Можно сказать, что у нас хотят узаконить крепостное право. Власть прикрывается тем, что если ты приходишь к нанимателю, а у него нет работы, то он может перенаправить тебя на другое место работы на срок до шести месяцев. При этом не оговаривается, какие будут условия труда, какой будет уровень заработной платы.

В идеале должно быть так: приходишь к нанимателю, подписываешь контракт, если ты его выполняешь, но у нанимателя нет работы - тебе должны выплатить две средних зарплаты и предложить начать поиск другого места работы. В новых поправках ничего об этом не говорится.

Получается передача раба другому хозяину. Ведь работника ставят перед выбором: либо увольняйся, либо иди к новому работодателю. А почему человек, к примеру, должен ездить за 10-20 километров на новое место работы?

В Трудовом кодексе должно быть четко прописано: нет работы - плати две средних зарплаты и тебя увольняют в связи с нарушением работодателем контракта. А такой нормы просто не существует.

- Можно ли сказать, что новый Трудовой кодекс консервирует уже существующую в Беларуси контрактную систему?

- Абсолютно. Власти пытаются прикрыться тем, что теперь контракты можно заключать на пять лет. Но это все от лукавого. Посмотрите на статистику, сколько людей сидят на краткосрочных контрактах! Послушайте, ведь никто не убирал из Трудового кодекса бессрочные контракты. Их можно заключать.

Отработал человек год - переводите его на бессрочный трудовой договор. А что мы получили вместо этого? Неравенство! Наниматель может уволить работника, сообщив об этом за 30 дней. А в обратную сторону этот закон не действует. Если ты за это время нашел другую работу, то просто нет никаких шансов. Все будет решать наниматель.

Права работодателя совершенно не уравнены с правами работника. Если бы человек работал по бессрочному трудовому договору, то он бы мог в течение месяца прийти и сказать нанимателю, что он увольняется.

- Белорусов лишают права увольняться по собственному желанию?

- Так и есть. В лучшем случае можно договориться об увольнении по соглашению сторон. А так работникам приходится решать проблемы через суд. Если суд обязует уволить работника, то его увольняют по статье «в связи с нарушением нанимателем контракта» и запись попадает в трудовую книжку. А новый работодатель видит, что работник грамотный, может за себя постоять и не берет его на работу.

- Власти узаконили «подработки во время отпуска». Получается, что они официально признают, что одной работе невозможно себя прокормить?

- Раньше люди также подрабатывали во время отпуска. Но тут чиновники делают это нормой и дают понять, что лучший отдых для белорусов - смена места рабочей деятельности. А вопрос стоит в том, когда людям отдыхать? Белорусы идут на подработки не от хорошей жизни, а от безысходности. Кто-то набрал кредитов, кто-то одолжил деньги, кому-то не хватает на жизнь.

Почему на основном месте работы белорусы не могут заработать столько, сколько им хватит для нормальной жизни? Человек труда должен иметь возможность сэкономить деньги, взять семью и нормально с ней отдохнуть. На даче, в городе, в Польше, в Египте, в Турции - где угодно. Здесь о народе мало кто думает. Так давайте уже будем честными и напишем не «Беларусь - страна для жизни», а «Беларусь - страна для низкооплачиваемой работы». Будет, по-крайней мере, честно.

А вместо этого у нас новая «сверхзадача» - «терпимая заработная плата». Этой системе, которая 25 лет себя дискредитирует, просто нет веры. Белорусский народ не верит, что государство способно обеспечить его достойным рабочим местом. Не этими подачками размером в $150 - 200, а нормальной зарплатой.

Видите, как получается: вначале было $500, затем 1000 рублей, а на днях Лукашенко говорит о «терпимой зарплате», потому что достойную дать нам не могут. Ребята, так а чем вы занимались 25 лет?!

- Когда читаешь поправки в Трудовой кодекс - сплошь и рядом слово «наниматель». Для человека труда в обновленном законе места не нашлось?

- Поправки в Трудовой кодекс лишь узаконили «удавку» на шее работника. Если раньше можно было ссылаться на то, что декреты и указы - временное явление, то сегодня они превратились в закон.

К чему все это приведет? Молодежь и талантливые люди будут уезжать из страны. У меня такое впечатление, что властям просто безразлично, сколько наших соотечественников уедет. Чиновники - сами по себе, люди - сами по себе. Пропасть между народом и властью становится только глубже и шире.

- Почему новый Трудовой кодекс так хвалят официальные профсоюзы?

- Как эти люди туда «избирались», так они и отрабатывают в этих структурах свою роль. Cейчас на экранах телевизоров столько пустословия, мол, они «так тяжело работали над новым Трудовым кодексом», думали о простых работниках.

В том числе хвастаются тем, что дали молодым папам 14 дней отпуска. Но ведь платить за этот отпуск вы не собираетесь. А как вы будете поднимать демографию?

А женщинам, которые растят детей до 3 лет, сняли запрет на командировки. Не захочешь ехать - нарушаешь условия контракта и получишь выговор. Два выговора - и уходишь.

К чему я это говорю, изменения в Трудовой кодекс обсуждать и осуществлять не чиновники от Минтруда, не представители провластных профсоюзов, а уполномоченные представители людей труда. Рассмотрение законов должно иметь общественный резонанс и предложения простых белорусов должны быть учтены. К сожалению, мнением независимых профсоюзов, общественных организаций и НГО - никто не интересуется, как и мнением человека труда.

- Считаете ли вы внесение Беларуси в «черный список» Международной конфедерацией профсоюзов - лучшей оценкой ситуации с правами трудящихся в Беларуси?

- Так и есть. Но давайте переходить уже от оценок и слов - к делу. На мой взгляд, в том, что происходит, есть некоторая вина и Запада. Ведь в самом Евросоюзе права и свободы граждан должны соблюдаться незыблемо, но стоит пересечь границу Беларуси - о них можно забыть. Идет масса вливаний и программ для белорусской экономики, но мы не видим условий, которые бы ставил Запад белорусским властям. Деньги белорусские власти должны получать под гарантии в соблюдении прав человека.

К сожалению, мы видим, что в нашей стране человеку не дают высказаться дальше своей кухни и подъезда, а за митинг - будь добр заплати огромные деньги, чтобы власть услышала правду себе.

- Получается, что надежда только на нас самих?

- Именно. Пора уже открыть глаза и понять, что власть сделала все для того, чтобы люди в этой стране не жили хорошо. Они построили псевдосоциализм в худшем варианте. А руководство страны не хочет признать, что экономическая модель зашла не просто в тупик, а заставила опуститься белорусов на самые низы и влачить жалкое существование. Людям, которые придут к власти в свободной Беларуси, придется проводить экстренные и непопулярные реформы, но без них белорусы будут не жить, а выживать. Только настоящие изменения спасут нашу страну.