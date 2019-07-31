Госдеп назвал мифы российской пропаганды о ракетном договоре с РФ 31.07.2019, 8:31

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Названы 8 мифов.

Госдеп США за два дня до официального выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией выступил с рядом обвинений в отношении Кремля.

В своем заявлении Госдепартамент развенчивает восемь мифов российской пропаганды о ДРСМД.

В частности, в американском внешнеполитическом ведомстве среди мифов назвали демонстрацию Россией в январе 2019 года крылатой ракеты наземного базирования 9 М729 и утверждения, что действия РФ являются«прозрачными», пишет nv.ua.

В Госдепе утверждают, что испытания нарушили договор о РСМД, поскольку ракета прошла летные испытания на расстояниях свыше 500 километров, запрещенных согласно договору, а сама «демонстрация» проводилась под полным контролем РФ и при невозможности провести независимый контроль со стороны экспертов НАТО.

Кроме того, США также опровергли утверждения российской стороны, что Вашингтон не заинтересован в диалоге о ДРСМД, в то время как Россия — заинтересована. В Госдепе напомнили, что на протяжении шести лет американцы поднимали вопрос о нарушении ДРСМД Россией более чем на 30 встречах, в том числе на высшем правительственном уровне.

Американские дипломаты также указывают на то, что «более четырех лет Россия отрицала существование ракеты», нарушающей положения ДРСМД.

«Только после того, как мы публично сообщили о назначении ракетной системы, Россия признала, что ракета существует, и с тех пор поменяла свою позицию, заявив, что ракета не способна работать на дальности свыше 500 километров», — говорится в заявлении ведомства.

Американская сторона также опровергла утверждения, что США хотят начать новую гонку вооружений, что Вашингтон подрывает европейскую безопасность, а также что Белый дом отказывается от контроля за вооружением.

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке российско-американского Договора о РСМД, вступившего в силу в 1988 году.

США обвинили РФ в производстве ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.