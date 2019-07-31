За 6 месяцев наниматели уволили более 338 тысяч белорусов 11 31.07.2019, 8:39

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С кем прощались чаще всего?

Статистика крупных и средних предприятий реального сектора говорит об оттоке кадров. Посмотрим, где на рынке труда была самая напряженная ситуация.

За январь—июнь 2019 года крупные и средние предприятия реального сектора отчитались властям об увольнении 338,6 тыс. человек. За тот же период на рабочие места пришли 298,1 тыс. человек. Это значит, что коэффициент замещения уволенных принятыми составил 88% — на каждых 100 уволенных приходилось по 88 принятых, пишут banki24.by.

В первой половине 2018-го было уволено 331,4 тыс. человек, а коэффициент замещения составил 89,8%. Таким образом, по сравнению с прошлым годом ситуация с оттоком кадров на крупных и средних предприятиях ухудшилась как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Чистый отток кадров наблюдался в Минске и во всех областях страны. В столице коэффициент замещения уволенных принятыми составил 90,2%, в Брестской области — 87,9%, Витебской — 88,5%, Гомельской — 86,9%, Гродненской — 87,2%, Минской — 86,5%, Могилевской — 86,2%.

В Минске за 6 месяцев 2019 года уволили 79,3 тыс. человек, в Брестской области — 43,2 тыс., Витебской — 41 тыс., Гомельской — 46,5 тыс., Гродненской — 36,3 тыс., Минской — 56,6 тыс., Могилевской — 35,6 тыс. Число увольнений по сравнению с 2018 годом немного сократилось только в Витебской области.

В 2019 году значительно выросло количество уволенных «по статье». Если по итогам 6 месяцев 2018-го за прогулы и другие нарушения дисциплины расстались с рабочими местами 16 тыс. человек, то по итогам половины 2019-го — уже 18,3 тыс. В июне-2019 соотношение принятых и уволенных составило 93,6% против 96% в июне-2018.

В текущем году коэффициент замещения на рынке труда был чуть лучше, чем в прошлом, только в апреле месяце (77,9% против 77,7%). Набольшее количество белорусов уволилось с предприятий обрабатывающей промышленности — 57 тыс. человек (против 55,7 тыс. в 2018-м). Коэффициент замещения в «обработке» составил 89,2% (против 95,1% в 2018-м).

Среди отраслей обрабатывающей промышленности крупнейшие увольнения прошли в пищепроме — 15 тыс. человек. На каждых 100 уволенных в этой отрасли выпало в среднем 92,9 принятых. В сельском хозяйстве потеряли работу 39,2 тыс. человек (замещены 94,6%), в энергетике — 15,4 тыс. (50,4%), в строительстве — 30,1 тыс. (90,8%), в ритейле — 48,3 тыс. (86,5%), в образовании — 39,1 тыс. (77,8%), в здравоохранении — 21,8 тыс. (79,7%).

Наилучшая для работников ситуация с занятостью традиционно складывается в IT-секторе. Айтишные компании за 6 месяцев наняли на 52,7% больше людей, чем уволили. Чистый приток кадров в данную отрасль составил 2,2 тыс. человек.