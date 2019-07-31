Ученые нашли туманность, похожую на Статую Свободы 31.07.2019, 8:43

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NASA показало фото.

В NASA показали фотографию туманности NGC 3576, которая удивительно похожа на Статую Свободы. Снимок удалось получить благодаря работе обсерватории Серро Тололо в Чили.

Туманность находится в области, где образуются звезды, ученые называют RCW 57.

Пресс-служба американского космического агентства NASA объясняет, что на картинке цифровым путем удалили звезды. Благодаря этому трюку на снимке остались только плотные узлы темного межзвездной пыли, поля свечение водорода, ионизированного этими звездами, и большие петли газа, выброшенные умирающими звездами, пишет hyser.com.ua.

Детальное исследование NGC 3576 выявило по меньшей мере 33 массивные звезды на конечных стадиях образования и четкое присутствие сложных молекул углерода, известных как полициклические ароматические углеводороды.

Фото: Andrew Campbell

Напомним, что ученые на сегодня занимаются активным изучение космоса и многие вопросы уже нашли свои ответы. Так, исследователям стала доступна для использования усовершенствованная техника, которая позволяет сделать изучение космоса более детальным и достоверным.