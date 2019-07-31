«Драгоценный» комплекс Чижа: $15 миллионов в пустоту 6 31.07.2019, 8:55

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Фото: Александр Ружечка / onliner.by

На что потрачены огромные деньги?

«Вы даже не представляете, сколько все это стоит. Ну, например, в качестве древесины использовали лиственницу. А сумму, в какую нам обошелся пруд, я вообще боюсь называть!» — Сергей, когда-то работавший снабженцем на этом объекте, не скрывает многозначительной улыбки.

Еще в 2015 году он каждый день ездил из родной Березы на трассу М1. Там, неподалеку от деревни Соболи, должен был вырасти мегакомплекс, способный затмить собой все остальные объекты придорожного сервиса в стране. По задумке тут можно было бы заправиться, поесть, отдохнуть. Короче, зависнуть надолго. Неужели все заглохло? Не совсем — с 2016 года уложили одну камышовую крышу, пишет «Онлайнер».

2012 год. Светлое будущее

Семь лет назад реакция на новость о запуске проекта была ожидаемо неоднозначной. «Что, серьезно не будут строить ледовый дворец?» — тогда эта шутка еще была актуальной. Вопросы, безусловно, вызвала сумма в $15 миллионов. Столько ООО «Трайпл» должно было потратить на строительство туристического культурно-этнографического комплекса. Он должен был разместиться у трассы М1 (для направления в сторону границы с Польшей) и, по сути, стать самым крутым в Беларуси объектом придорожного сервиса — в первую очередь для тех, кто собирается выехать в Западную Европу.

Идея — познакомить проезжающих мимо автомобилистов с бытом Западного Полесья. Помимо стандартного отеля и АЗС здесь должен был появиться крестьянский хутор с разными видами народных ремесел (ткачество, ковка, гончарство, лозоплетение, бровар, пасека). И все это на сверхпопулярной трассе М1 — главной транспортной артерии страны.

Мы не зря встретились с бывшим снабженцем Сергеем, в прошлом — военным инженером. Все же интересно, на что можно потратить такую огромную для рядового белоруса сумму? Он раскрыл всего несколько «фишек» из тех, что были запланированы: «Я говорил про лиственницу? Именно из этой древесины делали домики-срубы этноцентра. Консультантами при проектировании деревянных построек выступали ученые НАН Беларуси. Для придания аутентичности дерево состаривали по особой технологии. Использовался специальный станок. С окнами не везде удалось попасть в рамки эпохи и стиля, но вот с фурнитурой промахнуться было нельзя. Дверные ручки, за которые должны браться туристы, петли створок — все это заказывалось у профессиональных кузнецов, все ручной работы».

«В местном пруду также „утоплено“ немало денег, — продолжает собеседник. — Когда-то здесь из-под земли била пара ключей. В начале потока финансирования появился пруд с каналами, проходящими у гостинцы, музея и уходящими дальше к лесополосе, где должен быть пляж и гостевые домики. Поставили задачу сделать так, чтобы пруд не зарастал и не цвел. Предложили такую технологию: на дно стелется тканевое покрытие, поверх него — гладкие камушки, скрепленные сеткой. Помню, я еще по всей стране не мог найти поставщика, который отгрузил бы такое количество гладких серых камней. В каналы запустили белого амура. О чем говорить, если даже кварцевый песок для пляжа мы завозили из-под Малориты?»

В целом обещали, что здесь можно будет остановиться на ночь в гостинице или аутентичных домиках, попробовать национальную кухню в ресторане, прокатиться по лыжероллерной трассе и развлечь себя прогулкой по этнографическому центру с фермой. Это только из видимого глазу. Добавьте в смету еще и обустройство инженерной и транспортной инфраструктуры. Инвестдоговор заключили Беларусь с одной стороны и ООО «Трайпл», ООО «Вариант», СООО «НефтеХимТрейдинг» — с другой. Создание комплекса было даже отражено в указе президента. В нем закреплена передача 333 гектаров земли на 99 лет, срок реализации — до 2015 года.

Тут стоит упомянуть, что «Трайплом» руководит известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж, а деревенька Соболи — его малая родина. Поселок потихоньку вымирал, и новый объект должен был вдохнуть в него жизнь.

«Местными властями были ликвидированы значимые для деревни объекты: начальная школа, кузница, амбар, клуб, библиотека, — пишет краевед А. И. Желудок в научной публикации «Вестника БрГТУ» за 2013 год. — Строительство этнокомплекса будет проходить как эксперимент в решении существующей проблемы без привлечения средств государства. При этом регион обладает богатейшим историко-культурным и природным потенциалом, и это открывает перспективу комплексу в развитии туристических маршрутов, не замыкаясь только на отведенной территории».

Стоит ли говорить, что местные жители верили в светлое будущее для комплекса и себя: приток туристов, необычный для периферии проект, новые рабочие места. Выбор мест для трудоустройства тут действительно невелик: либо в колхоз, либо на новый объект. Даже сейчас, спустя четыре года после намеченной даты открытия, некоторые не теряют веры. «Все будет, скоро образуется», — говорит сторож недостроя.

2016 год. Темное прошлое

Спустя пару месяцев после назначенного срока сдачи комплекса от КГБ поступила неожиданная информация — Юрия Чижа задержали в офисе возглавляемой им фирмы. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». То есть сумма в 2500 и более раз превышала размер базовой величины.

По данным КГБ, бизнесмен создал в России фиктивную фирму с единственным работником (директором) — своим московским водителем.

В обнародованной версии описывалась следующая схема: «В 2012 году „Трайпл“ передал этой фирме права на товарный знак. Потом фактически ежемесячно, за несколько месяцев до подачи отчетности в налоговую, крупные денежные суммы переводились „Трайплом“ в эту фирму под видом уплаты за пользование товарным знаком. Эти деньги обналичивались сотрудником этой фирмы, он передавал их кассиру, а тот — Чижу».

В КГБ распространили данные о попытке побега Юрия Чижа: «Он на огромной скорости, 220 километров в час, следовал в сторону литовской границы, потом отправился на брестскую трассу. Мы вынуждены были задействовать план „Перехват“, чтобы его задержать и доставить в СИЗО». Лишь в сентябре 2016 года бизнесмен был отпущен на свободу. Основание — статья 88-1 УК РБ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплаты дохода, полученного преступным путем».

Примечательно, что впервые после освобождения его увидели именно в Березе — центре района, на территории которого расположены Соболи.

Последние вести от бизнесмена также не отличаются позитивом — в мае 2019 года суд лишил Юрия Чижа минского «Динамо». Признали, что «Трайпл» и «Раковский бровар», входящие в состав учредителей, незаконно завладели акциями спортивного клуба.

2019 год. Туманное настоящее

Сегодня на территорию комплекса можно попасть беспрепятственно. Но только пешком — на въезде висит «кирпич». Как только мы припарковались в стороне от знака, как будто из-под земли появилась немолодая Audi с завышенным клиренсом и местным сторожем за рулем. Виктор бдит: «Разные люди бывают: кто посмотреть, а кто натворить чего или украсть. Мы не запрещаем гулять у недостроенных домиков — приезжают свадьбы, просто туристы, желающие сфотографироваться, немало народу на крещенские купания. Но здоровый интерес не дает права нарушать ПДД. Был вообще дикий случай. Вот там же, где припарковались вы, однажды остановился „Гелик“. Молодой парень вышел и стал скручивать дорожный знак. Я подъехал, спрашиваю, мол, что творишь? А он — „Да так, перед девушкой решил выпендриться“. В тот раз обошлись без милиции, но иногда вызывать ГАИ приходится».

Становится ясно — объект, в каком бы состоянии он ни прибывал, остается под присмотром. «Целыми днями я здесь, — говорит охранник. — Когда светло, траву кошу, вечером тоже приглядываю. Посетителей — таких, как вы — встречаю, провожу. Рыбу иногда ловлю — вон там на пруду, сразу за табличкой „Ловить запрещено“». Виктор как раз из тех, кто не теряет веры: «Потихоньку что-то делается. Вот крышу укладывать сегодня заканчивают. Видать, вновь пошли какие-то деньги».

Правда, объективность не столь позитивна. Абсолютно готовая АЗС простаивает. Въезд на ее территорию перекрыт с помощью веревки с обрывками бело-красной ленты. Сквозь нетронутую плитку пробивается трава. Внутри здания — ни одного прилавка. Через стеклянные двери можно различить стоящие квадроциклы с навесным оборудованием. «Коробку» станции используют как гараж?

Чуть дальше — недостроенная гостиница. Объект укрыт от чужих глаз зеленой сеткой, однако сложно не заметить застывший без движения кран, даже если проезжать мимо на скорости 120 км/ч. За забором видны конструкции, оставшиеся еще с момента заливки бетона. Здание заросло кустами и травой, элементы покрылись коррозией.

Единственная обновка — та самая крыша одного из домиков этноцентра, о которой говорил сторож. Смотрится весьма аккуратно, но слишком свежо на фоне почерневших со временем кровель. Двое рабочих разбирают строительные леса у одной из стен домика. Говорят, приехали из Новогрудка. Чуть дальше виднеется их старенький Volkswagen с номерами 4-го региона.

«Технология укладки сложная, рассказать даже вкратце — времени нет, — ссылаются на занятость мужчины. — Делается все из камышового тростника. Укладывается, подбивается... В общем, нелегко». С этими словами кровельщики удаляются, чтобы сложить инструмент под крышу на случай дождя. О дальнейших планах не распространяются, не высказывают мнение и о будущем всего проекта. На территории комплекса есть как минимум две непокрытые крыши — значит, на ближайшее время работы хватит. А там — как получится.

«Все будет хорошо, — заверяет охранник на прощание. — Надежда есть, место же такое красивое!»

Насчет этих самых надежд мы спросили у представителей «Трайпла». «Официальной информации о планах на проект нет, — ответили в головном офисе компании. — Кто ее может подсказать, не знаем». У «НефтеХимТрейдинга» (реализует нефтепродукты через собственную сеть АЗС под названием «Трайпл») тоже не удалось узнать никакой конкретики. «Эта заправка стоит, но не работает. Она принадлежит „Трайплу“, у нас ее нет в аренде, мы ее не строили, — заметили там. — Что „Трайпл“ будет с ней делать — нам неизвестно. У нас нет информации, выкупает ли ее другая сеть АЗС или нет. „НефтеХимТрейдинг“ уже давно не занимается объектом „Соболи“».

После этих слов действительность одного из самых дорогих комплексов придорожного сервиса в стране рисуется чересчур туманной.