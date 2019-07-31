Полиция пришла с обысками к участникам акции 27 июля в Москве 31.07.2019, 9:01

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Фото: ТАСС

Конфискуют в основном компьютеры.

В квартирах у как минимум двух участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму этой ночью прошли обыски.

По данным портала "ОВД-инфо", сначала полицейские, отказавшиеся представиться, пришли домой к родителям координатора "Левого блока" Василия Кузьмина. Активиста увезли в следственный отдел, а из квартиры забрали компьютер. Кузьмина отпустили после допроса, он проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках.

Также известно об обысках в квартире родителей другого участника акции Сергея Фомина. Сначала полицейские не застали его дома, а позднее его мать сообщила, что начался обыск с участием не менее десяти человек.

После субботней акции в Москве возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. На мероприятии задержали более тысячи человек, а в суды поступили две сотни административных протоколов.