Страна глубокого погружения 5 31.07.2019, 9:13

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Россия уже много лет живет в мире персонажей Войновича — Оруэлла.

После акции 27 июля в центре Москвы возбуждены три уголовных дела о применении насилия к представителю власти. По факту акции возбуждено дело о массовых беспорядках, сообщил СК РФ.

Вся страна видела, кто на самом деле применял насилие и устраивал массовые беспорядки в тот день. И не только в тот, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Но страна уже много лет живет в мире персонажей Войновича - Оруэлла. Она, конечно, посмотрела. Но не увидела.

И каждый день тому новое свидетельство. Вчера «Левада –центр» опубликовал опрос: 54% граждан хотят видеть Путина президентом после 2024 года. Даже если сделать ссылку на страх респондентов и поделить результат на два – это все равно диагноз.

Страна который год нищает, обворовывается, деградирует, закрывается, избивается, задыхается, травится, горит, тонет, гниет, умирает... Она смотрит и смотрит на все это. Вроде бы и на себя. Но как будто бы со стороны. Смотрит. И снова не видит. Или отказывается верить увиденному.

Равнодушие, несвобода, страх, беспринципность, конформизм, патернализм, цинизм, коррупция, ложь, отрицательный отбор – все это стало негласной нормой. Для кого-то – чтобы выжить, для кого-то – ради достижения успеха.

Принцип двоемыслия и эффект выученной беспомощности еще помогают большинству окончательно не сойти с ума, и, поставив себя в позицию страуса, дальше оправдывать ежедневную подлость необходимостью «платить ипотеку», «растить детей», «строить карьеру», «жить здесь и сейчас», «заработать на кусок хлеба», «сохранить свой маленький мирок».

Но возможно ли это при продолжающемся социальном, культурном, нравственном, научно-техническом и прочем разложении целой страны?

Какая разница, если страна этого не видит. И только отдельные вспышки, как на уходящем под воду «Титанике» (или Тулуне): Шиес, Архангельск, Волоколамск, Екатеринбург, Москва...

«И все, кто «за», и все, кто как бы «против» вместе погружаются на дно, которое заблаговременно так хорошо накануне изучил «капитан корабля».