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89-летняя американка покорила самую высокую гору Африки

  • 31.07.2019, 9:54

Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд.

89-летняя американка Энн Лоримор покорила самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Об этом сообщает Голос Америки.

Лоримор стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось подняться на Килиманджаро.

"Был момент, который меня очень встревожил, я упала еще в начале подъема. И у меня началась такая сильная боль в боку, что мне сложно было дышать", - сказала Лоримор.

Это не помешало ей установить мировой рекорд.


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