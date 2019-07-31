Отягощенный призыв 1 Валерий Карбалевич

31.07.2019, 10:13

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Валерий Карбалевич

Утечка мозгов, происходящая сейчас, значительно возрастет в масштабах.

Если гражданские такие умные — почему они строем не ходят?

Из армейского фольклора

24 июля Александр Лукашенко подписал так называемый закон об отсрочке от армии, который породил бурную дискуссию в независимых СМИ, социальных сетях и вызвал большое недовольство общественности.

Этот закон стал реакцией властей на реальную проблему. Белорусское общество вступило в период демографической ямы. В итоге для комплектования армии стало не хватать призывников. Поэтому новый закон предусматривает, что теперь в армию будут забирать студентов, которые собираются поступать в магистратуру и аспирантуру.

С одной стороны, можно согласиться с Лукашенко, что независимость, ее защита имеют свою цену, за нее надо чем-то платить.

С другой стороны, образование в эпоху очередной технологической революции, информационного общества — это стратегический ресурс, с помощью которого белорусский социум должен обеспечить свою конкурентоспособность, место под солнцем в острой борьбе за выживание. Не случайно даже в воюющей Украине не пошли на то, чтобы отменить отсрочку для парней, продолжающих образование.

Общественное недовольство новым законом оказалось настолько острым, что даже в ходе его принятия в «палате представителей» за него не проголосовали девять «депутатов». Невиданное дело для нашего абсолютно послушного и сервильного «парламента».

В связи с такими настроениями в стране были определенные надежды, что Лукашенко пойдет навстречу общественному мнению, внесет какие-то изменения, чтобы умиротворить недовольство граждан, особенно молодых людей. Такие надежды основывались на том, что в последнее время, возможно, в связи с двумя избирательными кампаниями, власти пытаются снять социальное напряжение там, где это возможно. Например, извинились перед цыганами в Могилеве, приостановили работу аккумуляторного завода под Брестом, смягчили «наркотические» статьи уголовного кодекса. В рамках такого тренда можно было надеяться, что и в вопросе призыва в армию власти не станут обострять ситуацию. Но нет. Лукашенко подписал закон фактически в первозданном виде. Почему?

Дело в том, что принятие закона об отсрочке очень точно отражает политическую философию правящего в Беларуси режима. Прежде всего, как давно принято в стране, важное решение, затрагивающее интересы людей, принято без обсуждения хотя бы на экспертном уровне, не говоря уже о широкой общественной дискуссии. Ибо власти не считают народ, общество субъектом политики. Они уверены, что здесь живут не граждане, с которыми нужно вести диалог, учитывать их мнение, а подданные государства. У них нет прав, а только обязанности. Поэтому власти не собираются ни с кем ничего обсуждать, никого ни в чем убеждать. Исходя из такой логики, для государства молодые люди, как метко заметил политолог Андрей Поротников, просто «призывной ресурс». Поэтому ставка делается не на введение стимулов для службы в армии, а на принуждение и наказание, например, запрет на выезд призывников за рубеж. Очень показательно, что власти даже не соглашаются на то, чтобы период выполнения «гражданского долга» засчитывался в пенсионный стаж.

Кроме демографического фактора, который не позволяет делать нормальный набор в армию без дополнительных усилий, есть еще одна причина, из-за которой А. Лукашенко подписал этот закон. Дело в том, что кроме задачи обороны страны, армия выполняет еще одну функцию. Глава государства много раз говорил, что все молодые мужчины должны послужить, дескать, что это за парень, который не был в армии, он какой-то неполноценный.

Логика А. Лукашенко понятна. Ибо в недемократическом государстве армия — это еще способ авторитарной социализации гражданина, школа подчинения. Отсутствие гражданского контроля над Вооруженными силами имеет своим следствием бесправный статус военнослужащих, что ведет, например, к «дедовщине». То есть создается дополнительный механизм насилия и унижения человеческой личности. И как раз это выгодно действующему режиму. Ведь человек, пройдя испытание унижением, сломлен, после армии, в штатской жизни он будет бояться начальника, который всегда прав, будет остерегаться протестовать против существующих порядков, будет руководствоваться принципом, что плетью обух не перешибешь. Армия кодирует в сознании военнослужащих авторитарное ДНК. Из психологически сломанного человека можно вить веревки. Поэтому авторитарный режим несовместим с армией по найму, ему нужен всеобщий призыв.

Казалось бы, коль нет денег на льготы, то их должна заменить высокая гражданская сознательность белорусов. Но вот председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, обсуждая упомянутый закон, заявил, что в молодежной среде «особым форсом стало откосить» от призыва в армию. Но ведь это признание провала всей работы по патриотическому воспитанию молодежи. То есть получается, что в целом вся система идеологической вертикали в государстве вместе с БРСМ и другими структурами работает вхолостую. Возможно, страна пожинает плоды той государственной политики, которая отрицает формирование национальной идентичности, белорусского патриотизма на основе этнокультурных ценностей.

Трудно сказать, насколько этот закон усилит белорусскую армию. Одним из его последствий станет то, что на службу будут брать больных, чтобы выполнить планы, разверстанные по каждому району. Достоянием общественности уже стали скандальные случаи с призывом парней, абсолютно непригодных по состоянию здоровья, даже больного раком.

Но очевидно, что этот закон будет иметь негативные последствия в других сферах. Это удар по системе образования, ломка всех планов обучения. Призыв в армию студентов, которые собираются поступать в магистратуру и аспирантуру, означает перерыв в образовательном процессе, что негативно скажется на обучении. Определенные потери понесут некоторые экономические отрасли, прежде всего, IТ-сфера. И главное — этот закон катализирует процесс вымывания за границу наиболее талантливой молодежи. Утечка мозгов, происходящая сейчас, значительно возрастет в масштабах.

Следует заметить, что сегодня формирование армии на основе всеобщего воинского призыва — это не только белорусская проблема. В Литве за первые шесть месяцев 2019 года уклонилось от прохождения срочной службы около 7 тыс. призывников. Дело в том, что на ценностном уровне постулат о приоритете прав человека перед интересами государства, который является конституционной нормой в европейских странах, противоречит законодательному требованию о гражданском долге служить в армии. Это в советском тоталитарном обществе действовал принцип приоритета интересов государства («раньше думай о родине, а потом о себе»), и там такого противоречия не было. А либеральная демократия и всеобщий призыв совмещаются плохо.

В западных странах это противоречие решается за счет льгот и стимулов гражданам, отдавшим долг родине, либеральных условий службы (каждый выходной военнослужащих отпускают домой), гражданского контроля над армией.

Но в Беларуси проблему пытаются решить традиционно. Не только от бедности, из-за которой государство не может предоставить подобные льготы, но и по причине доминирования в правящей элите старых советских представлений об обществе и армии.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»