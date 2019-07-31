Профсоюз РЭП стал на защиту семей рабочих 31.07.2019, 10:19

Дмитрий Шевко и Марина Зеницкая в офисе профсоюза РЭП.

Фото: Леонид Судаленко

Защищать семьи в суде будет Леонид Судаленко.

Супруг Марины Зеницкой работал в организации по найму монтажником, а сын Дмитрия Шевко сварщиком, пишет «Гомельская весна».

Осенью прошлого года рабочие возвращались с командировки служебной Газелью с Островецкой АЭС в Мозырь, где по дороге под Осиповичами попали в смертельное ДТП. 38-ми летний сварщик погиб на месте от перелома черепа, 42-х летний монтажник от полученных травм головы скончался на 8-й день в больнице.

Вчера ближайшие родственники погибших вступили в независимый профсоюз РЭП. У вдовы Марины на иждивении остались взрослый сын и несовершеннолетняя дочь, к тому же требующая постоянного дорогостоящего лечения. Убитая горем женщина просит помощи в первую очередь детям. Отец погибшего сына, просит помощи не только для себя, как родителей погибшего, но и для старшего сына, а также двух внуков и невестки, оставшейся вдовой.

На приеме у правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко родные в один голос заявили о последствиях этого страшного ДТП – они могли бы быть иными, если бы работодатель в служебной Газели кроме людей не перевозил еще и строительный инструмент. По их словам, когда авто кувыркаясь вылетело с трассы в кювет вместе с рабочими в его салоне находился и не закрепленный надлежащим образом специнструмент, начиная от болгарок и заканчивая сварочным аппаратом.

«Когда супруг ранее зарабатывал приличные деньги, работая в Венесуэле, у его по 20 долларов США ежемесячно удерживали из зарплаты профсоюзные взносы. А когда в наш дом пришла смерть, профсоюз нас не защитил. Даже Новогодних подарков сиротам со словами «подарки членам профсоюза, а не членам их семьи» не дал! Мы нашли независимый профсоюз, который согласился нас защищать в суде, в этом профсоюзе мы и останемся», - не сдерживая эмоций, расплакалась женщина.

Профсоюзный юрист проконсультировал супругу и отца погибшего рабочего об их праве, а также праве членов семей погибших на возмещение морального вреда. Определяя правовую перспективу дела предстоящего дела в суде, специалист отметил следующее.

«Виновником страшного ДТП является погибший водитель частного авто, тем не менее, мы апеллируем к суду о возмещении вреда, причиненного воздействием двух источников повышенной опасности. Неделей ранее мы уже взыскали в суде 35 тыс. рублей морального вреда в пользу потерявшего в этом же ДТП здоровье рабочего. Сейчас мы идем в тот же суд, надеемся на справедливые решения суда, - прокомментировал ситуацию инспектор труда Судаленко.

Напомним, 25 июля суд Советского района Минска взыскал в пользу потерявшего в этой страшной аварии здоровье рабочего Виктора Рабенка 35 тыс. рублей морального вреда. Интересы пострадавшего в суде представлял независимый профсоюз РЭП.