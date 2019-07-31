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Трамп пообещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Навального

  • 31.07.2019, 10:25
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Дональд Трамп
Фото: SOPA Images

Российского политика могли отравить в тюрьме.

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального пообещал "разузнать об этом". Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме во вторник, сообщает zn.ua.

"Очевидно, его могли отравить в тюрьме. Вы об этом что-нибудь слышали?" — спросил журналист. Трамп ответил, что слышал. — "Я об этом не знаю, но я об этом узнаю. Это что-то новенькое. Я услышал об этом вчера вечером", — сказал президент США.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 27 июля, во время отбывания административного ареста в московском спецприемнике. По его словам, у него "горела и кололась" кожа на лице, шее и ушах. 28 июля его госпитализировали и поставили диагноз "контактный дерматит". На следующий день отправили обратно под стражу. Навальный предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру.


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