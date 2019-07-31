Как бесплатно используют труд белорусов 2 31.07.2019, 10:33

2,437

Тенденция пришла из России.

Истории, когда работодатели обманывают сотрудников, официально их не трудоустраивая и не оплачивая работу, — не редкость. Ежегодно случчане обращаются в суд из-за нарушений Трудового кодекса.

Как устраиваться на работу, чтобы не оказаться в дураках, «Кур'еру» рассказал Андрей Езовит, главный государственный инспектор труда Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

«Особенно часто в „ловушку“ попадают молодые люди без опыта работы. Они не знают, что предварительные испытания должны оформляться и оплачиваться», — отмечает специалист.

В основном «кидают» в строительной сфере, торговле и общепите. Такая практика пришла к нам из России. Динамика неутешительная: если до 2016 года не было зафиксировано ни одного такого обращения, то последние три года — по 5−6 заявлений ежегодно. И это только те, которые доходят до суда.

«На самом деле таких историй намного больше названных цифр. Просто многие не доходят до суда, не желая тратить времени и нервов. Хотя на практике такие дела выигрышные», — говорит Андрей Езовит.

Собеседник добавил, что ещё ни один наниматель не признался, что человек у него работал, но он его не оформлял. И привёл примеры.

Первый такой случай был в 2016 году. Случчанка несколько месяцев работала продавцом в магазине бытовой химии на рынке. Собираясь уходить, она узнала, что официально-то и не работала. Начальник заявлял, что видел её впервые и платить не собирался. Его не смущал тот факт, что её знали посетители со всего рынка, которых она ежедневно обслуживала.

Последнее обращение было в июне текущего года. Житель Солигорска написал заявление на директора строительной компании. Он думал, что его оформили по договору подряда, как и договаривался с руководителем. По завершении работ солигорчанин остался ни с чем: без зарплаты и каких-либо компенсаций. На его заявление руководитель отрицал какие-либо трудовые отношения.

«В обоих случаях факт трудовых отношений был установлен. Доказательством служат отчётные или производственные документы, показания свидетелей, которые видели, как человек работал в этой организации на протяжении определённого времени», — отмечает специалист.

ТОП-5 советов, как не попасть в ловушку работодателя:

• Требовать письменный договор. Если работодатель отказывается заключать письменный договор и предлагает сначала поработать и присмотреться, то риск не получить денег за работу очень велик.

• Уточнять размер зарплаты. Если в договоре указана меньшая зарплата, чем обещает работодатель на словах, то большую сумму он платить не обязан.

• Проверять печати и подписи в договоре. Если их нет, то такой договор не имеет силы. И в суде документ без печатей и подписей не докажет, что вы работали в этой организации.

• Испытательный срок оформляется и оплачивается.

• Срок предварительного испытания не может быть больше 3 месяцев. Он устанавливается один раз и не продлевается. Испытательный срок указывается в контракте либо в трудовом договоре. И на оплату труда никак не влияет.