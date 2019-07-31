Артем Милевский: Отец был против того, чтобы я менял паспорт 1 31.07.2019, 10:52

Футболист брестского «Динамо» рассказал, как стал гражданином Украины.

Форвард брестского "Динамо" стал героем нового выпуска популярного блога "КраСава". Артем Милевский рассказал смене гражданства, разбитом "Феррари" и несостоявшемся переходе в БАТЭ. "Прессбол" приводит цитаты из интервью.

О Глебе

- [Доминирование БАТЭ] уже надоело, наверное. Все хотят что-то с этим сделать. Вот мы и пытаемся. Задача у Бреста — прервать эту 13-летнюю гегемонию. Будет очень тяжело.

- Кто сейчас круче: Глеб или Милевский?

- Я Саню Глеба очень уважаю. Не могу так говорить.

- Так кто круче: ты или Глеб?

- Ну я, ладно.

О сборной Украины

- Что должно случиться, чтобы Андрей Шевченко позвал тебя в сборную?

- Даже если мы станем чемпионами, и я забью десять голов, меня все равно никто не вызовет. Потому что не вызывают старых футболистов, людей, с которыми он играл вместе. Он боится, наверное, какого-то отношения к себе... Что я, например, могу сказать на тренировке: "Андрюха!" Он меня плохо знает, и многие, кого бы он вызывал из этих людей, так себя не вели бы. А он из-за этого переживает сильно.

- О встрече с Марадоной

- В прошлом году Диего приезжал. Мы тогда проиграли "Шахтеру", на следующий день собрались, и он зашел к нам в раздевалку. Он очень плохо выглядел, еле стоял на ногах. Говорил банальные вещи, рассказывал, что пережил, в том числе. Минут семь-восемь побыл с нами, потом его взяли под руки и повели спать.

О том, почему больше не ходит по клубам

- На постсоветском пространстве Артем Милевский — это синоним слов раздолбай, разгильдяй, алкоголик. Но за последние четыре года я не слышал ни об одном скандале с твоим участием.

- Да просто как-то не попадаюсь больше, наверное... А если серьезно, не хочется больше этим заниматься. Больше не хожу по клубам. Только рестораны, какие-то лаунж-кафе. Возраст такой, что если куда-то пойдешь, то на следующее утро тяжело будет тренироваться. Сейчас не хочется никого подводить. Тем более, раз такие задачи перед командой стоят. Есть выходной, когда можно посидеть с ребятами.

Скоро у нас запланирован совместный выезд, президент клуба приедет.

- Он часто приезжает?

- Не слишком. Но он присылает свои видеообращения, мы смотрим. Может с сигарой сидеть. В основном, высказывает недовольство.

- О Венгрии и Актбинске

- Тяжелее всего было в Венгрии. С дикарями находился, слово, наверное, плохое. Городок, 17 тысяч население. Никто не говорит по-английски, я не говорю по-венгерски, они не говорят по-русски. Один общепитовский ресторан на город. Мы с грузином снимали хату одну на двоих. Тяжелый город, где были только тренировки — и все.

- А как в Бресте с досугом?

- Здесь хотя бы есть с кем выйти в город. С пацанами после тренировки можно пойти пообедать, поржать, поиграть в какие-нибудь игры.

- Слышал безумную историю. Когда ты был в Казахстане, в "Актобе" тебе платили миллион долларов...

- Нет, было в два раза меньше.

- Казахстан, 500 тысяч долларов в год. Тебе было настолько дискомфортно в этой команде, в этом городе, что ты просто закрылся в квартире или в комнате на базе. Тренер стучался, а ты не открывал и говорил, что не выйдешь тренироваться.

- Ну просто я не хотел никого видеть тогда. Вообще, ужасная история, ужасный город. Актюбинск, "-23" в феврале. Это трэш.

О Суркисе и "Барселоне"

- По ходу твоей карьеры куда тебя только не отправляли. Тебя хотела "Барселона" за 30 млн, но Суркис тебя не отпустил.

- Это правда? Мне, конечно, приятно. Но я такого не слышал. Не буду говорить, было это, не было. Но то, что Суркис не отпускал меня во многие команды — это да.

- Почему он тебя не отпускал? Я слышал такую историю, что он мог задрать ценник на тебя просто потому, что накануне проиграл в казино.

- Любимое дело — проиграть в казино, наверное. И не отпускать футболистом. Он мог сказать: "Окей, давайте десять". Могли по рукам уже ударить. На завтра приходили уже подписывать документы, а он говорит: "Минуточку. Двенадцать. Даете десять — дадите и двенадцать".

- Вообще, возникало желание позвонить Суркису и сказать: "Из-за тебя я не перешел в "Фиорентину", из-за тебя я не перешел в "Порту". Пришлось ездить по Казахстанам".

- Да, много раз возникало. Вот, и сейчас захотелось, тему подняли.

- Ты играл в первой российской лиге. Доволен?

- Да, доволен!

- 18 матчей, ноль голов. Как ты можешь быть доволен?

=- Но я зато поездил по России. Поел икру, рыбу. Выпил пару бокалов пива асахи, когда я был в Хабаровске. У нас был хороший коллектив, мы выполнили задачу. Да, я нихрена не забил, но было весело. И вообще, Питер — это классный город.

Об охранниках Алиева и потраченных 12 миллионах

- Ты помнишь, на что потратил свои первые деньги в Киеве?

- На шмотки, наверное. Это было после чемпионата мира-2006. Мы собирались сборной, и Олег Владимирович сказал: "Зайди наверх, ко мне". Как обычно, в этом тоне. Я захожу, а он мне дает десять карточек. Говорит: "На каждой по десятке, езжай обналичивать". 150 тысяч долларов. Мне тогда 21 год был. Шмотки купил, машину первую. Х5 в старом кузове, как в фильме "Бумер".

- Кто в том киевском "Динамо" был самый веселый, самый буйный?

- Алиев, наверное. С охранниками ездил на базу. По периметру стояли. У него их было пятеро. Еще мигалки на машине стояли. Он на базу заезжает — все, премьер-министр приехал, Сан Саныч.

- Суркис говорил, что вы с Алиевым знаете все клубы Киева. Самый большой чек, который ты оплачивал за себя и своих друзей?

- В Куршевеле, город есть такой. 17 тыс. евро был счет. Шесть человек было. Ну, одни подходили, другие уходили. Ты же знаешь, как это происходит. Станцует одна на столе, потом следующая. Но это был не стрип-бар, а ночной клуб.

- Я посчитал, что ты за карьеру заработал 10-12 млн евро. У тебя всегда жила орава друзей. Ты их одевал, кормил всех. Как можно было потрать 12 лямов евро?

- Ну я же их, образно говоря, не в казино проиграл. Я их прогулял, потратил на вещи, на какие-то походы на НБА, на хоккей. Я сидел на ВИП-местах, где сейчас звезды сидят. Я тратил на, чтобы кайфовать от жизни. Но при всем при этом, я оставался человеком.

- Сколько из того табуна псведодрузей с тобой рядом сейчас, тебе помогают?

- Никто сейчас не рядом, я никогда не ждал от них помощи. И не жду. Некоторые мне денег должны, но я ничего не жду. Они сейчас сами еле-еле выгребают, эти знакомые. Я ничего не жду, спокойно к этому отношусь.

- Говорят, что Андрей Шевченко никогда не платит за счет в ресторане.

- Я не знаю, постоянно он это делает, или нет. Но я один раз видел. После командного ужина он сказал, что у него деньги на карточке. Ну, наверное не с собой была, в машине. Мы посмеялись с Олегом Гусевым. "Да ладно, Шева. Заканчивай". Скинулись все и разошлись. В такой ситуации я был один раз, но слышал, что такое случалось не единожды.

- О том, почему не перешел в донецкий "Шахтер"

- У меня есть инсайд, что в 2013 году после "Динамо" ты мог уехать не в Турцию, а у тебя было конкретное предложение: звонил Ринат Ахметов и звал тебя в донецкий "Шахтер".

- Мне звонил не Ринат, а Дарио Срна. Тогда была какая-то апатия, не тренировался. И он сказал: "Давай мы тебя заберем к себе". Я сказал, что перезвоню. Через пару часов перезвонил и сказал, что не смогу. Почему? Столько игр было против "Шахтера", это был как дерби. Я на тот момент думал, что переходить из "Динамо" в "Шахтер" — это какой-то позор. Болельщики будут ловить, убивать.

Если сейчас думать, то я бы, может быть, перешел в "Шахтер". Это было в феврале, а до сентября отношение ко мне со стороны Игоря Михайловича Суркиса было ужасным. Если бы я знал, что так будет, я бы даже на зло ему перешел в "Шахтер".

- Про разбитый "Феррари"

- Когда ты переехал в Турции, ты забрал с собой "Феррари". А там попал в аварию и разбил машину. Расскажи.

- Игра была в Стамбуле, у нас было пару выходных. Мы с пацанами "газанули" неплохо, отдохнули. Надо было лететь в Газиантеп. У меня там машина стояла в аэропорту. Я сажусь, мне там ехать минут 15-

20. Я был трезвый? Ну как трезвый, нормальный. Не то, что тусил до пяти, а потом в шесть за руль. Погуляли часов до трех, в восемь был вылет, пока туда-сюда, уже десять. В общем, было уже такое время, что можно было сесть за руль. У меня в бардачке справа был айпод.

Чтобы включить музыку на весь салон, надо было открыть бардачок. Был крутой поворот, я наклонился, потом посмотрел на дорогу. Секунды две было, чтобы оценить ситуацию — впишусь я в поворот, или нет. Я мог и дальше проехать, потом развернуться. Ну, я повернул, вписался, меня кинуло вправо, влево, я по тормозам, шум. Влете в отбойник. Пришлось выбивать ногами дверь. Запах этот, страшно. На бордюрчик сел. Подъезжает полиция, что-то на турецком говорят. Позвонил переводчику. Он приехал, говорит: "Что ты начудил? Все, права забирают. Езжай домой, день тебе на то, чтобы прийти в себя". Ну я бутылку вискаря взял и сидел дома в одиночестве.

- Слышал продолжение этой истории. Вы загнали "Феррари" в гараж в аппартаментах, которые снимали. А потом вы что-то в квартире попортили, и у вас не было денег за это заплатить. Хозяин хаты машину оставил себе.

- Он заблокировал ее. Что-то там со столом было. Обычный большой стол, с ножками что-то случилось. Мы его из дома выносили на террасу на барбекю. Сломали ножки, потом поставили, приклеили. Но он как-то об этом узнал, конечный турок. 🙂 В итоге, он отдал машину. Но она не может покинуть Турцию, находится под арестом.

- Все задаются вопросом: когда ты женишься? Ты хоть раз был близок к тому, чтобы сделать предложение?

- Нет. И сейчас пока не близок. Мне нравится, как я живу сейчас. Я старый конь? Зато я многое могу!

О несостоявшемся переходе в БАТЭ

Александр Панков (агент Милевского): "Самая болезненная история. После "Сплита", когда Артем четыре месяца был без команды. Александр Хацкевич позвонил и сказал, что с нами хочет Капский поговорить. Для нас это был крутой шанс. БАТЭ, еврокубки, новые цели, новый уровень. Мы договорились очень быстро. Он сказал: "Привози Артема, будем подписывать контракт". Мы прилетели в Минск, нам выставили контракт. Ждали звонка Капского, когда он нас пригласит. Он позвонил и сказал: "Саш, я подумал, мы не будем брать Артема". Они провели определенные исследования его физического состояния после четырех месяцев простоя и пришли к выводу, что ему очень тяжело будет набрать форму. Я не думаю, что это была основная причина. Кто-то, наверное, "налил" им в уши, что они берутся за проблемного человека. После того, как Артем пришел в брестское "Динамо", он за год забрал два титула у БАТЭ. И Анатолий Анатольевич признал, что он тогда сделал ошибку".

Артем Милевский:

- Анатольич, наверное, не поверил в меня до конца. Я с ним недолго разговаривал. Встречались в ресторане как раз перед тем, как мы почти уже договорились. Говорили только о хорошем. Думаю, его кто-то отговорил меня подписывать. Но он знал, какой я.

О смене гражданства

- Твой папа был против смены гражданства. Он сам играл в футбол. Где играл?

- На первенство бани играл. Когда за столом сидим, он всегда говорит: "Если бы у меня были такие условия, как у тебя. Ты бы рядом со мной и не стоял бы. Как я бежал!"

Что касается смены гражданства. Папа сказал свое окончательное "нет". Мы заканчиваем сезон. И Яковенко говорит: "Все, завтра садимся в чартер и летим к твоему бате. Григорий Михалыч Суркис все оплатит. Приезжаем к нам на район, мама стол накрывает, я ушел в комнату. Они там долго говорили, может, какие-то деньги дали, не знаю. Может, папа с мамой сразу спрятали. И все — вечером летим назад, на базу. Ко мне подходит Павел Александрович и говорит, что все, решил вопрос.