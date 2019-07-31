Исследователи космоса объявили об открытии суперземли 1 31.07.2019, 10:55

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Изображение: Sci-News.com

У звезды TOI 270 найдены три планеты, на одной из которых может быть жизнь.

Телескоп NASA TESS добился очередного научного триумфа, обнаружив три интригующие планеты, у ближайшей к Солнцу звезды. Одна из них – супер-Земля, размерами чуть больше, чем наша планета. Две других — это газовые экзопланеты, похожие на Нептун, пишет segodnya.ua.

Звезда, вокруг которой нашли планеты, известной как TOI 270, а также под номером каталога UCAC4 191-004642. Все ее планеты получили название TOI 270 b, TOI 270 c и TOI 270 d. Звезда на 40% меньше нашего Солнца, а также примерно на треть холоднее. Светило находится на расстоянии 73 световых лет, что определяет его как "близкого соседа".

Изображение: CNET

Ближайшая к звезде планета примерно на 25% больше Земли и по всей видимости скалистая. Но человек выжить на ней не смог бы. NASA описало ее как "раскаленную духовку" благодаря своей близости к своей звезде. Остальные планеты TOI 270 c и TOI 270 d, вероятно, ближе по составу к газовому гиганту Нептуну. "Планеты c и d лучше всего описать как мини-Нептун, тип планеты, которого нет в нашей солнечной системе", – прокомментировали в NASA.

Кроме того, систему TOI 270 еще планируют изучить на предмет наличия жизни. Сначала ученые предположили, что мининептун TOI 270 d находится в обитаемой зоне звезды — зоне, планеты в которой теоретически могут иметь воду в жидком состоянии.

Однако как показал дальнейший анализ, атмосфера данной планеты, вероятно, слишком плотная: это должно было бы вызвать бесконтрольный парниковый эффект, что сделало бы поверхность TOI 270 d слишком горячей для поддержания жизни. Впрочем, ученые не исключают возможности, что в верхней атмосфере планеты могут быть пригодные условия для существования экстремофильных организмов (организмов, способных жить и размножаться в экстремальных условиях).

Ученые заинтересованы в дальнейшем изучении системы TOI 270 и надеются, что будущий мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб", который, как ожидается, будет запущен в 2021 году, поможет в этом.