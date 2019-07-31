Почему «лукашенковский урожай» собрать нереально 6 Виктор Малишевский

31.07.2019, 11:04

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Следите за руками.

«Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть»умные». Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн. т. зерна, ниже 9 нельзя«, — говорит Александр Лукашенко о «шуточном» как он сам признал посте в Telegram. И вот что сообщает его сайт:

«Лукашенко пояснил, что аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. т. рапса,примерно 7 млн. т. зерновых колосовых и 1,7 млн. т. кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. т остальных культур. В результате получается около 9,7 млн т. урожая. «А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн т, — добавил Александр Лукашенко. — Все здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн. т. всего — от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых. Поэтому здесь нет ничего особенного?».

Следите за руками. Объясняю почему это нереально….

На 30 июля в стране намолочено 3,098 млн. тонн зерна. Год назад было 2,069 млн. тонн. Так что сегодня на 49,7% больше! И урожайность в этом году 32,8 ц/га больше прошлогодней (29 ц/га). В прошлом году, напомню, собрали всего 4,7 млн тонн зерновых (это без кукурузы и зернобобовых).

Но есть нюансы. 3 млн. тонн зерна получили, убрав 43,7% уборочной площади. Год тому к этому времени убрали только 33,4%. Если продолжить убирать зерновые с той же урожайностью, то получим в итоге плюс около 4 млн тонн зерновых. Итого: 7 млн. тонн, как и говорит глава государства. Только одна проблема.

Это не математика и урожайность, скорее всего, будет падать. Обычно сначала убирают самое вкусное, урожайное. В прошлом году урожайность зерновых снизилась за это время с 29 ц/га до примерно 24 ц/га. При снижении урожайности зерновых, например, на 4 ц/га, соберут на полмиллиона тонн меньше и 6,4 млн тонн зерновых всего. Но даже если удастся собрать 7 млн. тонн зерновых, нужны еще 2-2,5 млн тонн до «ничего особенного».

А чтобы собрать 1,7 млн тонн кукурузы на зерно (как поставил задачу Лукашенко), нужно увеличить прошлогодний рекордный урожай кукурузы на 49%. Такого урожая кукурузы наша страна ещё не собирала! Но «ничего особенного«.

Урожай в 9-9,5 миллиона тонн у меня не собирается.

Виктор Малишевский, antijournalist.by