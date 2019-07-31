Адвокат Навального: У российского политика продолжается интоксикация организма 2 31.07.2019, 11:11

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Алексей Навальный

Фото: AP

Оппозиционер остается в спецприемнике.

Адвокат российского оппозиционного политика Алексея Навального Ольга Михайлова побывала у подзащитного в спецприемнике после того, как Мосгорсуд не удовлетворил жалобу оппозиционера на 30-дневный арест и оставил решение первой инстанции в силе. Она сообщила cайту «Открытые медиа», что сегодня Навальный выглядит лучше, чем вчера, но «интоксикация организма продолжается».

По словам Михайловой, судья Мосгорсуда Андрей Васильев счел, что решение о прекращении ареста Навального в связи с его болезнью должен принимать суд первой инстанции. То есть он делегировал ответственность судье Симоновского районного суда Валентину Кулешову, который на прошлой неделе отправил политика под арест на месяц за повторное нарушение правил проведения митинга.

Михайлова сказала, что не доверяет судье Кулешову. «По крайней мере для нас он на пожизненном отводе, потому что именно из-за его решения, не основанного на доказательствах, Алексей попал в этот спецприемник, ему было назначено максимальное наказание — 30 суток. И в этот момент он был отравлен здесь неизвестным химическим веществом».

Алексей Навальный остался в камере, несмотря на то, что даже начальник спецприемника № 1, где он отбывает наказание, Дмитрий Томозов во вторник лично просил Московский городской суд прервать арест на время лечения оппозиционера. После этой просьбы к Томозову «приехали руководящие должности», сообщил «Открытым медиа» источник в правоохранительных органах. Сам Томозов отказался от комментариев.

О болезни Навального стало известно 28 июля, когда его на «скорой» увезли из спецприемника в больницу. У него отекло лицо. Как написал сам Навальный, врачи сказали, что у него «контактный дерматит». Однако он не доверяет этой версии и считает, что, возможно, его отравили.