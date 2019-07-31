Как Минобороны за месяц создало в Беларуси новое протестное движение 1 31.07.2019, 11:11

Ситуация может быть еще острее, чем в 2017-м году.

30 июля в стране были официально опубликованы изменения в процедуру призыва в армию, они начнут действовать 9 августа. Их противники считают, что эта история может закончиться массовыми протестами, передает «Радыё Свабода».

В конце июня стало известно, что Министерство обороны Беларуси подготовило изменения в правила призыва. Основное нововведение-только одна отсрочка для поступления в учебное заведение после школы (ранее их количество не было ограниченным). На практике это означает, что если кто-то уже отучился в техникуме и хочет сразу пойти в университет, то сможет это сделать только после службы в армии. С поступлением в магистратуру то же самое. В Минобороны нововведения объяснили недостатком призывников и отметили, что новые правила позволят каждый год набирать на 4,5 тысячи больше молодых солдат, чем раньше.

Проект попал в Сеть и предсказуемо наделал много шума. Публикации в СМИ, посты в социальных сетях. Но этим дело не ограничилось. В интернете за короткий срок возникло целое движение под хэштегом #учебаважнее. Один из его координаторов Денис Тихоненко рассказал, как это все возникло и чем может закончиться.

Снежный ком

“Как только проект нового закона попал в «парламент», я увидел все угрозы, проблемы, которые там крылись. Увидел, что вопросы, в нем поставленные, не решают проблем национальной безопасности. И что принятие этого закона создаст еще большую угрозу нацбезопасности. Отъезд молодежи за границу, нежелание служить в армии-вот это вот все».

Тихоненко решил создать телеграмм-канал, посвященный новому законопроекту. Делает все самостоятельно.

Кроме того, Тихоненко создал в интернете петицию против изменений в процедуру призыва. Результаты были неожиданными.

“В первый день мы собрали тысячу подписей на petitions.by, – говорит Тихоненко. – На следующий – более десяти тысяч. Подключились известные блогеры, другие телеграмм-каналы. Мы бы и больше собрали, там просто ограничение было в 10 тысяч. Все как снежный ком пошло”.

90% не из Минска

Собранные подписи направили в «палату представителей». Через месяц после создания чата делом занимается уже не только Тихоненко. Он говорит, что структура теперь имеет горизонтальную форму. Есть 5-6 координаторов. Каждый, кто присоединяется, предлагает и реализует свои собственные идеи. При этом люди готовы не только писать посты в интернете. Уже изготовили полтысячи значков о своем отношении к новому закону, кто-то вообще пошел по подъездам собирать подписи против изменений.

“Это гражданский активизм, он возникает изнутри, – говорит Тихоненко. – Не благодаря тому, что это я что-то кому-то сказал сделать или кто-то кому-то заплатил. Это инициатива самих людей, она идет от них. Кто — то дизайнер-сделал листовки, кто-то еще что. Теперь у нас новая онлайн-форма заполняется. Там люди пишут все свои данные, адреса. Я посмотрел, откуда эти люди-там вся страна. Думал, что большинство из Минска будет, на 90%. А там на самом деле вся Беларусь».

В общую базу с реальными контактами и адресами, по словам Дениса Тихоненко, записалось уже около тысячи человек. Участвуют в новой кампании даже те, кому служба в армии совсем не угрожает.

"Хотим собрать массовый митинг"

“С сайтом такая история вышла - парень буквально за день появился, – говорит Тихоненко. – Он белoрус, но живет за границей. Говорит, что для него это настолько возмутительно, что такой закон появился, что просто не может остаться в стороне. Он сам приобрел домен, сам этот сайт ведет, следит за всем. Я даже не сильно разбираюсь в том, что он делает. Еще один самостоятельно сделал видеоролик, где объясняется вся ситуация, запустили его сейчас”.

Один из последних шагов-сбор средств на рекламу инициативы и ее продуктов в соцсетях. Денис Тихоненко говорит, что такого в Беларуси еще никто не делал. Вначале он даже сомневался, получится ли. В месяц на рекламу планировалось тратить около 30 евро. Уже собрали более 85 евро, 25 долларов и 205 рублей. В телеграмм-чате, созданном вскоре после публикации законопроекта, уже более 1700 человек. После официальной публикации подписанного Лукашенко документа противники изменений в процедуру призыва задумались над выходом протеста в оффлайн.

“Наша цель-проведение массового митинга в Минске, – говорит Денис Тихоненко. – Пока о какой-то вероятности этого события я говорить не могу. В первую очередь нужны люди. Активные люди, которые знают об этой проблеме. Пока что мы работаем месяц, это этап информирования. и он будет продолжаться. Пока еще мало людей знает о проблеме. Пропаганда доказывает, какой это хороший закон. Люди смотрят БТ, мы пока информируем в основном через интернет. В соцсетях, в мессенджерах”

«Это то же самое, что декрет о «тунеядцах»

Несколько активистов уже подали заявки на проведение одиночных пикетов. Ответа от местных властей пока не последовало. Координаторы ждут реакции. По словам Тихоненко, очень важно показать людям, что протестовать можно легально и без последствий для себя и своих родных. При этом он подчеркивает, что цель протеста против нововведений — не только их полная отмена. Активисты могут согласиться и на внесение изменений в новые правила. Главное, чтобы они учитывали интересы не только военных, но и гражданских. В противном случае, убежден Денис Тихоненко, в Беларуси могут повториться массовые протесты 2017 года.

«Закон об отсрочках» — это тот самый декрет о «тунеядцах», – говорит он. – Если затронут огромный пласт общества. Это же не только призывники, которые в этом году пойдут в армию. Это их родители, знакомые, подрастающее поколение, старшеклассники, студенты первых курсов. Еще до голосования по этому проекту «депутатам» говорили-не будите лихо, будет то же, что с декретом № 3. Тогда были «письма счастья», сейчас пойдут повестки. Люди могут выйти на улицы. Такого резонанса не было ни в одной петиции. Ситуация может быть еще острее, чем в 2017 году. Мы решили, что имеем право на мирный протест. Если этого не позволят, то повторится ситуация 2017 года. Я полагаю, вероятность этого очень высока».

Новые правила призыва в белорусскую армию начнут действовать 10 августа. Активисты кампании “протест BY” убеждены, что продержатся изменения недолго.