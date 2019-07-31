Украина намерена создать глобальный русскоязычный телеканал 1 31.07.2019, 11:24

В офисе Зеленского хотят запустить серьезный проект по информационной политике в отношении Донбасса и Крыма.

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает «Голос Америки».

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», – cказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. «Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», – отметил Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что «мы сейчас хотим в очень быстром темпе – за этот год – запустить серьезный проект по информационной политике в отношении Донбасса и Крыма».

По мнению члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, идея офиса президента Украины создать всемирный русскоязычный канал «вполне может реализовываться государственным каналом иновещания UA.TV».

«Что касается русского языка, то я считаю, что подход, который мы применили абсолютно адекватен. Сегодня телеканал иновещания UA.TV, который является частью мультимедийной платформы иновещания, уже благодаря нашим разрешениям вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения», – сказал Сергей Костинский, сообщает пресс-служба Нацсовета 30 июля.

Он отметил, что UA.TV – это отдельный государственный телеканал иновещания, который вещает на европейские страны, на арабские страны, на Дальнем Востоке, в США и в Канаде.

«То есть его задача на разных языках доносить информацию о том, что происходит в Украине. Для нас особенно важно, что этот телеканал есть в Донецкой и Луганской областях, в Херсонской области на границе с Крымом», –отметил Сергей Костинский.

Вещание не только на Донбасс

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что Украина должна развивать вещание на русском языке для русскоязычных граждан, которые живут не только на оккупированных территориях.

«Все зависит от того, каким будет этот канал. Сегодня есть иновещание и несколько ресурсов на русском, но то, что Украина может и должна развивать вещание для частей страны, которая временно оккупирована, но и для русскоязычных граждан в других государствах, это неплохая идея», – говорит Юлия Тищенко.

Концепция канала и вещания на русском языке, по словам Юлии Тищенко, не должна ограничиваться только общественно-политическими темами.

«Это должны быть различные продукты – развлекательные, информационные. Информационные составляющие помогают интеграции. Мы не знаем, каким может быть этот канал, но украинский контекст будет содействовать лучшему понимаю и проникновению в местную среду», – отмечает Юлия Тищенко.

Она говорит о том, что подобный телевизионный продукт должен быть исполнен качественно, с использованием современных технологий, быть конкурентоспособным, чтобы у зрителя появилось выбрать именно этот телеканал.

«Думаю, что необходимы ресурсы, определить форму собственности, финансирования этого проекта. Этот вопрос пока не озвучен», – утверждает Юлия Тищенко.

В эфире – только современный продукт

В условиях информационной войны необходимо качественное вещание на оккупированные территории. За последние пять лет, в информационном вещании Украина смогла покрыть лишь несколько северных районов Крыма. Об этом говорит директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко.

«За пять лет мы должны были сделать многое, но не сделали. На Донбассе вещает российское радио и телевидение. Россия всегда транслировала свою пропаганду, несмотря ни на что, и нашла адептов даже в Украине», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, прошедшие президентские и парламентские выборы показали, что медийная продукция позволяет получать необходимые для ее производителей результаты.

«На Донбассе живут точно такие же украинцы, как и везде в стране. У нас президент частично стал президентом благодаря медийной продукции, и то, что он стал президентом – это последствия медийной информационной спецоперации. Те, кто пришли в министерство информационной политики пять лет назад, по результатам парламентских выборов в стране, мы видим, что они не справились со своими задачами, информационная политика в стране была провальная», – отмечает Сергей Пархоменко.

Россия, по словам политолога, будет критиковать любую информационную инициативу Украины, поскольку видит в этом угрозу для своей пропаганды.

«Еще пять лет назад на оккупированных территориях могли верить тому, что говорят из России, сегодня информационная политика Кремля на украинских землях воспринимается с подозрением. У Кремля станет меньшей поддержка населения на оккупированных территориях, для России это опасно. Тем более, ее пропагандистские штампы будут вытеснены качественным украинским медиа-продуктом, если такой канал будет существовать, будет правильно подобран контент, ведущие, будет проведена хорошая информационная работа, украинское телевизионное иновещание станет интересным. В таком случае он найдет своих зрителей», – считает Сергей Пархоменко.