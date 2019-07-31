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За 5 лет иностранных студентов в европейских вузах стало на 22% больше

  • 31.07.2019, 11:47

Теперь их 1,7 миллиона.

За последние 5 лет иностранных студентов в европейских университетах стало больше на 22%. Теперь их 1,7 миллиона, сообщает европейское статистическое агентство Евростат, пишет сайт euro-pulse.ru.

Чаще всего в европейские вузы приезжают из других стран ЕС – таких больше 90% среди студентов-иностранцев.

Самая большая доля иностранных студентов оказалась в Люксембурге – 47% всех бакалавров и магистров, которые учатся в этой стране. Следом с большим отрывом идет Кипр (23%), за ним Австрия (17%).

А меньше всего иностранцев учится в университетах Греции, Испании и Хорватии (по 3%). При этом Испания лидирует по количеству студентов программ Erasmus+, в которых участвуют как европейцы, так и жители других стран, в том числе России.


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