Пивная йога: как немцы пьют в позе лотоса 1 31.07.2019, 11:59

1,031

Физические нагрузки и алкоголь можно совмещать.

Добро пожаловать на пивную йогу, единственный вид йоги, от которой может наступить похмелье. Сюда приходят, чтобы расслабиться, попить пива и немного посидеть в позе лотоса. Пивная йога появилась в США и быстро прижилась в Германии, где к пиву особое отношение. Во многих немецких городах открылись группы фанатов пивной йоги. Репортер "Немецкой волны" Ксения Сафронова решила узнать, как проходят занятия с бутылкой в руке, и сходила на пробную тренировку в Бонне.

Йога для любителей пива

Эти йоги собираются в самой обычной студии по субботам. Пока мне кажется, что физические нагрузки и алкоголь несовместимы. В этой группе участники явно думают иначе - все знакомы друг с другом и, видимо, часто практикуют пивную йогу. Да, мужчин здесь заметно больше, чем девушек.

Перед началом практики учитель раздает специальные резиновые подставки под пиво и вручает каждому бутылочку охлажденного напитка. "Для начала я хочу объяснить, почему этим занимаюсь: уже два года я преподаю йогу и варю собственное пиво. Во время йоги я иногда пью пиво и замечаю, как меняется мое физическое и психическое состояние. Хочу, чтобы это прочувствовали и вы", - поясняет преподаватель. После недели изнуряющей жары многим не терпится открыть прохладную бутылку. Наконец один из участников заявляет: "У меня похмелье, я вчера расстался с девушкой. Можно уже начать?"

Пивная йога: руководство для новичков

Правила очень простые: в стоимость занятия уже входит пол-литра. Хотите еще? На полу стоит сумка с охлажденным пивом: во время практики желающие берут добавку, платить нужно после. Сегодня предлагают пиво местного производства. Почти все позы здесь выполняются с бутылкой в руке, а самые продвинутые могут пить прямо во время асан. Можно смеяться, падать, выпивать с соседями по коврику.

Пивная йога в Берлине

Вместо короткой медитации в начале занятия преподаватель предлагает задуматься о происхождении пива: "Обратите внимание на этикетку. Это пиво состоит не только из воды, солода, хмеля и дрожжей, но еще и из любви. Теперь сделайте глоток и представьте, как рос хмель перед тем, как попасть в эту бутылку". После нескольких кругов "приветствия солнцу" (комплекс упражнений для разминки) нам заявляют, что приветствовали мы не солнце, а пиво. Кроме того, мы поблагодарили небеса за хороший урожай.

Начинаем с балансов. Обычно такие позы выполняют в конце занятий, но после пары бутылок вряд ли кто-то сможет держать баланс. Я думаю только о том, как бы не уронить скользкую бутылку на пол. Кажется, самые сложные позы позади, но йог-пивовар показывает новое упражнение: нужно обойти на цыпочках коврик и чокнуться с другим участником. Мы делаем несколько кругов. Разумеется, каждый раз нужно пить. После этого изнуряющего задания пивные йоги тянутся к сумке-холодильнику за добавкой. Кажется, кто-то в последнем ряду открывает уже третью бутылку, а в первом - теряет баланс.

Хмельная медитация

В конце практики учитель рассказывает, как варит пиво с друзьями, и обещает принести новый сорт в следующий раз. Он настоящий фанат пивной йоги и был на занятиях не только в Берлине, но и в США. Теперь мы можем лечь в шавасану, то есть ничего не делать, закрыть глаза и полностью расслабиться на несколько минут. Пока я мысленно пытаюсь бороться со сном, пивной йог в последнем ряду начинает храпеть. Глубокая медитация срывается, и преподаватель предлагает разбудить его при помощи мантры "Ом".

Йогой я занимаюсь несколько лет, но после часа такой практики ощущается невероятная усталость. Во-первых, тренер не ошибся, и состояние действительно поменялось. В жару хватило лишь одного пива, чтобы не справиться с элементарными позами. Во-вторых, руки непривычно тяжелеют от бутылки, и клонит в сон. Такие занятия - вариант скорее для тех, кому не хочется серьезно заниматься йогой. А еще это возможность выпить пива в необычной обстановке. Кстати, после изнуряющей тренировки участники решили остаться - не везти же невыпитое пиво обратно.