Какие страны больше всего помогают украинской армии

Какие страны больше всего помогают украинской армии1
- 31.07.2019, 12:14
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С марта 2014 года украинскую армию обеспечивало не только государство.
Техническая поддержка от Соединенных Штатов Америки составляет 70% от общей зарубежной помощи Украине.
Об этом сообщает ресурс "Украинская правда" со ссылкой на "Армия Inform".
Среди стран, которые предоставили военную помощь Украине в 2014-2018 годах, также Канада, Великобритания, Франция, Германия, Дания и Словакия.
"С марта 2014 года нашу армию обеспечивало не только государство. Много помощи также шло от наших зарубежных партнеров", – констатирует "Армия Inform".
"Больше всех – от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% от общей зарубежной помощи. Такое содействие поступало и от других стран", – говорится в сообщении.