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Лидеры БНК встретятся с жителями Лиды

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  • 31.07.2019, 12:22

Встреча с жителями города пройдет сегодня, в 18.00.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и члены Рады БНК Владимир Некляев и Николай Соляник посетят Лиду.

Встреча с жителями города пройдет в усадьбе «Агракуток» по адресу: ул. Луговая, 24, сообщает сайт БНК bnknews.org.

Начало — 31 июля, в 18:00.

Будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаем всех, кому это важно.


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